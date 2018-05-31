Аскар Мамин о начале строительства БАКАД: Это самый крупный проект ГЧП в Казахстане

В Алматы официально началось строительство крупнейшего в стране проекта ГЧП - Большой Алматинской кольцевой автодороги, сообщает Zakon.kz.

Аким области Амандык Баталов рассказал, какую пользу проект принесёт региону.

«Мы все являемся участниками важного события, имеющего огромное значение для всего региона - начало строительства крупнейшего проекта БАКАД. В период строительства БАКАД будет создано более трёх тысяч рабочих мест, более 90% будет привлечено из местного населения. После завершения проекта около двух тысяч рабочих мест будет создано на постоянной основе для обслуживания проекта. Завершение БАКАД даст импульс экономики области, потому что будет привлечено около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса. Развитие придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, улучшится доступ к рынкам для промышленных предприятий. Учитывая, что в этой области у нас развит туризм, то и развитие туркластера и спорта - особенно по летним и зимним видам», - сказал глава региона.

Как отметил Баталов, акимат области для проекта принял все необходимые меры. Своевременно высвободили все земельные участки - более 721 территории. Акимат решил вопросы размещения бетонных и асфальтовых заводов, их подключение к коммуникациям.

Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин назвал БАКАД самым крупным проектом ГЧП за всю историю Казахстана.

«Этот проект имеет очень важное значение для экономики Казахстана и самый крупный проект с использованием механизма государственно-частного партнёрства. БАКАД является самым крупным транспортным инфраструктурным проектом. Стоимость проекта составит около 180 млрд тенге, участие передовых международных компаний позволит нам запустить в эксплуатацию автомобильную дорогу уже через четыре года. Проект отражает качественно новый уровень развития экономики страны. У нас впереди другие проекты, которые мы будем развивать в сфере транспорта, других сферах с использованием механизма государственно-частного партнёрства», - сообщил Мамин.

Протяжённость участка БАКАД составит 66 километров первой технической категории с шестиполосным движением. Для реализации проект был привлечён консорциум турецких и корейских компаний. По плану консорциум будет эксплуатировать проект в течение 15 лет. За этот срок проект должен принести инвесторам около 208 миллиардов тенге.

Представители турецкой компании Alarko рассказали, что из 543 млн долларов, вложенных в проект, около 30-40% это собственные средства, остальная сумма была получена за счёт кредитования. В компании надеются на дальнейшее сотрудничество с Казахстаном.