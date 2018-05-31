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Внесены изменения в структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 335 «О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 258 «Об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций» (не введен в действие)
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В частности, в НПА внесены следующие изменения:
пункт 1 изложен в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые:
1) структуру планов гражданской обороны согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) структуру плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2 к настоящему приказу.»;
структуру планов гражданской обороны, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
в структуре плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденную указанным приказом:
заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:
«Глава 1. Краткая географическая и экономическая характеристика области (города, района) и оценка возможной обстановки на ее территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:
«Глава 2. Мероприятия, проводимые при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»;
главу 3 изложен в следующей редакции:
«Глава 3. Мероприятия, проводимые по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
14. К мероприятиям, проводимым по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разрабатываются следующие приложения:
1) календарный план (в произвольной форме) основных мероприятий начальника гражданской обороны при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) расчет сил и средств гражданской защиты с пояснительной запиской (в произвольной форме);
3) расчет сил и средств гражданской защиты, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений в Республике Казахстан с пояснительной запиской (в произвольной форме);
4) схема организации связи и оповещения на мирное время (в произвольной форме);
5) карта подверженности территории чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (в произвольной форме).».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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