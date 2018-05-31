Внесены изменения в структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций

В частности, в НПА внесены следующие изменения: пункт 1 изложен в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемые: 1) структуру планов гражданской обороны согласно приложению 1 к настоящему приказу; 2) структуру плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2 к настоящему приказу.»; структуру планов гражданской обороны, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу; в структуре плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденную указанным приказом: заголовок главы 1 изложен в следующей редакции: «Глава 1. Краткая географическая и экономическая характеристика области (города, района) и оценка возможной обстановки на ее территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; заголовок главы 2 изложен в следующей редакции: «Глава 2. Мероприятия, проводимые при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»; главу 3 изложен в следующей редакции: «Глава 3. Мероприятия, проводимые по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 14. К мероприятиям, проводимым по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разрабатываются следующие приложения: 1) календарный план (в произвольной форме) основных мероприятий начальника гражданской обороны при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) расчет сил и средств гражданской защиты с пояснительной запиской (в произвольной форме); 3) расчет сил и средств гражданской защиты, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений в Республике Казахстан с пояснительной запиской (в произвольной форме); 4) схема организации связи и оповещения на мирное время (в произвольной форме); 5) карта подверженности территории чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (в произвольной форме).». Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.