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Внесены изменения в структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Аннотация к документу: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 мая 2018 года № 335 «О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 258 «Об утверждении структуры планов гражданской обороны и планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций» (не введен в действие)

В частности, в НПА внесены следующие изменения:

пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

1) структуру планов гражданской обороны согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) структуру плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению 2 к настоящему приказу.»;

структуру планов гражданской обороны, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;

в структуре плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденную указанным приказом:

заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:

«Глава 1. Краткая географическая и экономическая характеристика области (города, района) и оценка возможной обстановки на ее территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:

«Глава 2. Мероприятия, проводимые при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»;

главу 3 изложен в следующей редакции:

«Глава 3. Мероприятия, проводимые по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

14. К мероприятиям, проводимым по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций разрабатываются следующие приложения:

1) календарный план (в произвольной форме) основных мероприятий начальника гражданской обороны при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) расчет сил и средств гражданской защиты с пояснительной запиской (в произвольной форме);

3) расчет сил и средств гражданской защиты, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясений в Республике Казахстан с пояснительной запиской (в произвольной форме);

4) схема организации связи и оповещения на мирное время (в произвольной форме);

5) карта подверженности территории чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера (в произвольной форме).».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

31 мая 2018, 11:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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