Байбек возложил цветы к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов

Жертвами репрессий стали свыше 100 тысяч казахстанцев.

В Алматы прошла церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов, в которой приняли участие общественные деятели, потомки репрессированных и жертв голода, представители неправительственных организаций и молодежь города, сообщает zakon.kz со ссылкой на акимат города.

Аким Алматы Бауыржан Байбек отметил, что в прошлом году по поручению главы государства в центре города был установлен памятник жертвам голода, олицетворяющий собой всю скорбь казахского народа в образе матери, прижимающей к груди обессилевшего от голода ребенка.

«Этот символ, доносящий до нас отголоски тех тяжелых дней, вошел в список сакральных памятников нашей истории. Как отметил президент страны, мы являемся поколением, которое не видело ужасы войны, голода и репрессий. И подрастающее поколение должно знать, что именно пришлось пережить нашим предкам, через какие страдания им пришлось пройти, чтобы сохранить в дальнейшем мир, согласие и единство», - сказал Бауыржан Байбек.

Он подчеркнул, что в те сложные годы казахский народ не только выстоял сам, но и приютил, объединил вокруг себя людей других национальностей, сосланных на казахскую землю.

«Сегодня воплотилась в реальность мечта ушедших героев, мы стали независимой и процветающей страной. Под шаныраком Казахстана, ставшего обителью мира и единства, образуя единую нацию, проживают представители более 100 этносов. Все это стало возможным благодаря созидательной и миролюбивой политике Главы государства и мудрости нашего народа, сплотившегося вокруг своего Лидера», - подчеркнул аким Алматы.

Напомним, что памятник жертвам голода 1931-1933 годов установлен в сквере «Карагайлы». Трехметровая скульптура матери, прижавшей к груди обессилевшего от голода ребенка, выполнена из бронзы и гранита. В период с 1918 по 1933 гг. в Казахстане по разным данным погибло более трех миллионов человек, в том числе с 1931 по 1933 гг. погибло около 1 млн. 700 тыс. людей. Жертвами репрессий 1937-1938 гг. стали свыше 100 тысяч казахстанцев.

В прошлом году в городе переименованы многие улицы, которые сейчас носят имена батыров, поэтов и писателей, являющихся гордостью нации. Среди них Смағұл Сәдуақасұлы, Телжан Шонанұлы, Жанша Досмұхамедов, Талғат Бигелдинов, Сағадат Нұрмағанбетов, Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, Әмина Өмірзақова, Мақаш Тәтімов, Герольд Бельгер.

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