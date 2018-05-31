Крупные компании Казахстана и Кореи подписали ряд меморандумов

В рамках меморандума стороны выразили намерение развивать и поддерживать сотрудничество в области гарантирования жилищного строительства.

В Астане состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», акционерным обществом «Фонд гарантирования жилищного строительства» и Корпорацией жилищного гарантирования Республики Корея, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Председатель Правления холдинга «Байтерек» Айдар Арифханов назвал одним из основных приоритетов Холдинга всестороннее развитие сотрудничества и взаимодействия с международными партнерами. В частности, благодаря этой работе по опыту Республики Корея в Казахстане был создан Фонд гарантирования жилищного строительства и разработана необходимая законодательная база для его деятельности.

«Основные принципы нашего сотрудничества закреплены в Меморандуме о взаимопонимании, который был подписан в ноябре 2016 года в рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Республику Корея. Сегодня мы продлеваем срок действия Меморандума, который станет основой для дальнейшего обмена опыта и знаниями», – подчеркнул Айдар Арифханов.

В свою очередь, Председатель Правления Корпорации жилищного гарантирования Республики Корея Ли Чае Кванг выразил благодарность казахстанской стороне за укрепление плодотворного сотрудничества.

«Благодаря Правительству РК, холдингу «Байтерек» опыт Республики Корея в области жилищного гарантирования был внедрен в Казахстане за короткий срок. Это первый подобный международный успех, – сказал Ли Чае Кванг. – Убежден, что новый Меморандум станет символом практической и взаимовыгодной работы. Мы будем следовать детальному плану по реализации нашего сотрудничества, в частности, в области организации совместных стажировок».Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэ Сик также подчеркнул огромный экономический потенциал двустороннего сотрудничества.

«Важное значение имеет совместная работа в сферах, где возможен максимальный эффект – технологии, образование, социальные проекты, жилищное обеспечение, повышение квалификации кадров, всесторонний обмен опытом, – отметил Ким Дэ Сик. – Именно достижения в этих областях принесут максимальную пользу двум странам».

В рамках меморандума стороны выразили намерение развивать и поддерживать сотрудничество в области гарантирования жилищного строительства. Конкретными шагами в этом направлении станут обмен знаниями и опытом в области системы жилищного гарантирования, проведение взаимных стажировок, расширение сотрудничества и обмен информацией в области жилищного строительства, а также создание рабочих групп и участие представителей сторон в совместных образовательных программах.

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