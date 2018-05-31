В ЮКО почтили память жертв политических репрессий и голода

В мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий принял участие аким области Жансеит Туймебаев.

Сегодня в Шымкенте у мемориала «Қасірет» прошло мероприятие «Алаштың арманы – азаттық таңы» в память о жертвах политических репрессий и голода. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику «Ана мен бала». Также присутствующие почтили минутой молчания память павших в годы голода и тоталитаризма. Кроме того, в ходе мероприятия участники посмотрели театрализованное представление «Тұлғалар тағылымына тағзым», рассказывающее об ужасах того времени передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

В мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий принял участие аким области Жансеит Туймебаев.

«В те годы около 4 млн. человек погибли от голода. 113 тысяч человек подверглись политическим гонениям. 25 тысяч из них видные деятели науки и культуры и представители национальной интеллигенции. За годы сталинских репрессий 2500 южноказахстанцев были объявлены врагами народа и расстреляны. 5 апреля 1997 года Глава государства подписал Указ об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий. В это день мы чтим память людей безвинно пострадавших в то время», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе мероприятия «Алаштың арманы – азаттық таңы» выступил Кайырбек Кеменгер - потомок одного из идейных вдохновителей движения «Алаш» Кошке Кеменгерова. Вместе с тем, в этот день в областном музее жертв политических репрессий была организована специальная выставка.

В завершении мероприятия коллективом хора областного музыкального колледжа была исполнена песня Ахмета Жубанова «Ақ көгершін», а молодежь области запустила в небо живых символов мира - белых голубей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!