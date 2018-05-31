Государственный секретарь в Актобе почтила память жертв политических репрессий

Почтить память жертв политических репрессий пришли свыше тысячи человек.

В Актюбинской области проходят траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

По традиции у мемориала «Түйе төбе» – месте захоронения невинно расстрелянных состоялся траурный митинг, в котором приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и аким области Бердыбек Сапарбаев.

Почтить память жертв политических репрессий пришли свыше тысячи человек, в том числе депутаты Мажилиса Парламента РК, представители АНК, государственных учреждений, этно-культурных объединений, общественности, духовенства, ветераны, родные и близкие тех, кто погиб в годы репрессий и голода.

Накануне мемориал был полностью отреставрирован: обновлена гранитная стела, установлены плиты, тротуарные дорожки и беседки.

- В первой половине XX века наш народ на себе испытал все ужасы тоталитарного режима. В период массового голода 1932-1933 г. в Казахстане погибло около 2 млн человек, свыше 600 тысяч казахов вынуждены были покинуть свою Родину. По политическим мотивам осуждены более 100 тысяч человек, а 25 тысяч из них приговорены к смертной казни. В казахскую степь были депортированы представители многих народов Северного Кавказа, немцы, поляки, корейцы. Актюбинская земля также испытала тяготы тех лет, от политических репрессий пострадали 8 тысяч местных жителей. Из них 2 тысячи были приговорены к смертной казни, они похоронены здесь на Верблюжьей горе. Эти трагические страницы истории навсегда останутся в памяти народа. Наш долг – вечно помнить о безвинных жертвах политических репрессий и голода, - отметила Гульшара Абдыкаликова.

- 20-й век был самым сложным для казахского народа, который терпел голод, преследования. В те годы мы лишились золотого фонда народного опыта и традиций. Благодаря независимости Казахстана нам удалось восстановить утерянное, но мы не должны забывать трагические, скорбные страницы истории и тех, кто пожертвовал своими жизнями ради будущего нашей страны. Мы перед ними в неоплатном долгу. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе любви к своей Родине. Молодежь не должна забывать свою историю и сохранить единство, дружбу стабильность. Память о жертвах тоталитарного режима всегда живет в наших сердцах, - сказал аким области.

В память об усопших были прочитаны молитвы. В завершение митинга от имени государственных, общественных организаций, предприятий и коллективов к гранитной стеле были возложены венки.

В 90-е годы в пригороде Актобе на холме, прозванном в народе Түйе төбе, были найдены человеческие останки, которые оказались массовыми захоронениями приговоренных к расстрелу репрессированных. В 1997 году здесь был установлен памятник-обелиск жертвам репрессий 1930-1950 годов.

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