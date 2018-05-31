В Костанае прошел митинг памяти

В области ежегодно проходят памятные мероприятия, где вспоминают имена тех кто был подвергнут репрессиям.

У обелиска жертвам политических репрессий собралось большое количество людей, потомков тех кто в те ужасные годы был подвергнут массовым гонениям, чтобы почтить память и возложить цветы передает zakon.kz.

Одним из них был Иосиф Тулебаев, отец которого был переселен из Каркалинска в 1928 году сначала в Сибирь, а поскольку он был высокоинтеллигентным и образованным человеком его от туда направили организовывать совхозы в Костанайской области. Но тем неменее вернувшись в Казахстан он подвергался унижениям и оскорблениям.

- В годы власти отец назвал меня Иосифом, а по казахски бата дали как Жусупхан, - рассказывает он. - Несмотря на то, что на родителей обрушилась волна негатива, они смогли дать нам хорошее образование и вырастить достойными гражданами. Сейчас мы живем в независимой стране и те события остались в прошлом, но сколько людей пострадали и были убиты из-за политики того времени. Мы ежегодно 31 мая приходим поклониться к этому памятнику в Костанае. Сейчас мои внуки спрашивают, где похоронены наши деды, но я к сожалению не знаю, поэтому этот обелиск своего рода место, где мы можем отдать дань памяти также как другие потомки жертв той политической системы.

В области ежегодно проходят памятные мероприятия, где вспоминают имена тех кто был подвергнут репрессиям.

- Мы сегодня отдаем дань память и уважения ни в чем невинных людей, тем самым напоминая сегодняшнему и будущему поколениям о тяжелых страницах истории нашего народа в XX веке, - отметил в своем слове аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. - В те годы погибло очень много казахского населения около 2 млн 500 тыс человек, более 1 млн покинули страну спасаясь от голова, было репрессировано более 101 тыс. человек, расстреляны более 27 тыс. человек. Только в Костанайскую область было репрессировано около 7 тыс. человек, а расстреляно около 2 тыс. Среди них видные деятели казахского народа - Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Бейымбет Майлин и многие другие.

После минуты молчания, к обелиску были возложены цветы.

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