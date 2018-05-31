Побывавшая на грани суицида девушка рассказала депутатам, кто вернул ее к жизни

По словам ребенка, всю необходимую помощь оказали сотрудники службы доверия "111".

Перед депутатами мажилиса выступила девушка, лицо которой закрыли маской. Ребенок рассказала, как ей удалось побывать на грани суицида и остаться в живых, передает zakon.kz.

Выступить перед депутатами ребенка пригласила детский омбудсмен Загипа Балиева. Как объяснила сама девушка, преодолеть сложный период в жизни помогли сотрудники детского телефона доверия "111".

"Пять лет назад умерли мои родители. Меня забрала тетя. В первый день я ночевала в другой постели и тогда поняла, что родителей нет. До этого я ничего не осознавала, не могла понять, как это потерять их. Я думала, что больше не смогу жить, потому что не понимала, как жить без родителей. Но при этом меня всячески поддерживали родственники. Я ходила в школу. В школе начались подростковые проблемы, учебу, можно сказать, я забросила. Плюс к этому - одноклассники, сплетни. Из-за этого становилось хуже. Было очень и одиноко. Я уходила в себя, не знала кому обратиться и можно ли обращаться к кому-либо с такими вопросами. Я думала о суициде. Я знала, что в интернете я найду массу информации. Я наткнулась на разные сайты, фильмы, есть даже сериалы, посты, песни, как можно совершить это", - сказала она.

Респондент сообщила, что о службе доверия узнала из рекламы и от сотрудников, которые приходили в школу. Впоследствии школьница неоднократно вела переговоры с сотрудниками службы, которые помогли ей взглянуть на мир другими глазами

"О службе доверия я часто слышала в рекламах, в школу приходили. Когда я уже не знала, что делать, кому обращаться, я подумала, почему бы и нет. Почему бы и не позвонить и не поговорить с кем-нибудь. Может они дадут мне какой-то совет. Мне сказали, что все это будет анонимно, то что не нужно переживать, никто не узнает. Я связалась с оператором, рассказала о своей ситуации и она предложила мне поговорить с психологом. Я согласилась, она перевела меня на другую линию. Мне было не комфортно об этом. Потому что я думала, что меня осудят, не поймут. Но она знала, как надо вести беседу и разговорила меня. Я разговаривала с ней очень долгое время. Не один раз. Она мне помогла решить свои проблем, понять, что я не одна и то, что у меня все-таки есть близкие люди. То, что я могу всегда, в любое время суток позвонить в телефон доверия и меня поймут, поддержат и не осудят. Она порекомендовала мне сходить на терапию к психологу, плюс поговорить с родственниками. Так же она звонила мне, спрашивала, как у меня здоровье, все ли со мной хорошо. Я все-таки решилась поговорить с тетей, рассказать ей. Она записала меня частному психологу и данный момент мне стало намного легче. У меня уже нет таких мыслей то, что я одна, то что надо умереть, то что меня никто не понимает. Меня понимают. Я начала делиться своими проблемами даже мелкими со своими друзьями, меня всегда все поддерживают. Я как бы на мир смотрю другими глазами. Я понимаю, что у меня есть близкие люди и они меня не оставят одну. Я хочу поблагодарить службу доверия. Можно сказать, что они спасли меня, спасли какую-то одну жизнь. И я очень благодарна им", - резюмировала девушка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!