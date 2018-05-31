В период с 21:00 ч 31 мая до 03:30 ч 1 июня 2018 года времени Астаны ИС ЭСФ будет вне доступа

Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в период с 21:00 часа 31 мая 2018 года до 03:30 часов 1 июня 2018 года времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры», включающие в себя следующие задачи:

1. Включить изменение формата поля «G16 № позиции из ДТ/ФНО» в ЭСФ.

2. Включить изменение формата поля»№ позиции из ДТ/ФНО» в Формы ВС.

3. Реализовать функцию экспорта в XLS данных из Журнала остатков.

4. Отображение в новом дизайне Логина пользователя, под которым произведен вход и меню «Соглашения».

5. Реализация возможности прикрепления файла при регистрации склада.

6. Бланк ЭСФ. В разделе G в ячейках позволять указывать значения с тремя знаками после запятой, только для СРП при экспорте товара в иностранной валюте.

7. Исправить текст ошибки при отклонении не просмотренных СФ на «Отклонению подлежат просмотренные ЭСФ».

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет недоступна.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит извинения за причиненные неудобства!