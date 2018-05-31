Мухамедиулы высказался о логотипе "Рухани Жаңғыру": Нам стесняться нечего

В изображениях нет стопроцентного совпадения - министр.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что с гордостью носит значок программы "Рухани Жаңғыру", передает Спутник.

Разноцветный степной орел красовался на пиджаке министра во время встречи с послом Японии в Казахстане Итиро Кавабата.

"Этот знак я ношу с удовольствием, с гордостью. Очень красивый, очень эстетичный. Мне кажется, здесь нам особо стесняться нечего. Эмблема передает дух, стремление вперед. Как вы сами видели, в изображениях нет стопроцентного совпадения. Я посмотрел. Да, там есть схожесть в полете птицы, но цвета другие. Здесь делать какую-то трагедию или обвинять кого-то в преднамеренном плагиате было бы неверно", — прокомментировал Арыстанбек Мухамедиулы.

Окончивший консерваторию по классу виолончели министр привел в пример нотный стан. Он считает, что есть схожие музыкальные произведения, написанные авторами на расстоянии тысяч километров друг от друга.

"В музыке есть семь нот. У каждого художника свое видение, наверное, есть совпадение. Нет, чтобы сказать, что французский художник списал у казахского художника", — отшутился глава ведомства.

Мухамедиулы отметил, что наблюдает "привычку всегда обвинять наших соотечественников в каких-то неправильных поступках".

"Самал Еслямова стала героем. Наши пишут: "Благодаря российскому режиссеру". Сергей Дворцевой говорит, что он казахский режиссер, но нет, упорно пишут обратное. Димаш Кудайберген, говорят, что сделан в Китае. Димаш отвечает, что учился и учится здесь, в Казахстане. Все время сознание такое, что только другие великолепны. Надо прекращать", — заключил министр.

В Казнете ранее заподозрили логотип госпрограммы модернизации сознания "Рухани Жаңғыру" схожим с изображением французской организации.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев не думает, что речь идет о плагиате.

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