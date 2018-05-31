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1 июня в Алматы дети до 15 лет смогут бесплатно проехать в метро 

Единовременная акция приурочена к празднованию международного дня защиты детей.

Фото : arnapress.kz31 мая 2018, 13:07

1 июня 2018 года КГП «Метрополитен» предоставит детям до 15 лет бесплатный проезд в метро, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КГП «Метрополитен».

"Единовременная акция приурочена к празднованию международного дня защиты детей. В этот день с 06.20 и до 23.30 дети смогут бесплатно совершать поездки в метро. Для оформления проезда детям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий возраст (фото документа)", - говорится в сообщении.

«Международный день защиты детей» отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году.




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