Бекназаров: Кто, кроме Назарбаева, возглавит Совбез?

Подобная практика существует "во многих развитых цивилизованных государствах".

Вице-спикер сената Бектас Бекназаров прокомментировал принятие парламентом закона "О Совете безопасности Республики Казахстан", в котором первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности, передает Спутник.

"Это обсуждалось широко в обществе, это поддержано, мнение граждан учитывалось, населения нашей республики. Кто, кроме как глава государства, президент Республики Казахстан, будет возглавлять этот орган? С учетом исторической миссии законом ему предоставляется такое право — пожизненно возглавлять Совбез. Это его историческая роль в формировании, становлении, развитии и дальнейшего существования нашего государства", — сказал Бекназаров журналистам.

По его словам, подобная практика существует "во многих развитых цивилизованных государствах".

"Сейчас ситуация, вы сами видите, как развивается в нашем регионе и в целом в мире. В этих условиях принято решение, и сенат его поддержал. Для того, чтобы дать сигнал обществу, всем соседям, что у нас в стране все стабильно, наиболее важные вопросы будут рассматриваться на Совбезе, и его возглавлять будет глава государства, который будет обладать большим авторитетом и в стране, и во всем мире", — добавил министр юстиции Марат Бекетаев.

Парламент Казахстана в четверг принял закон "О Совете безопасности Республики Казахстан".

Марат Бекетаев пояснил журналистам, что норма о том, что Назарбаев имеет право пожизненно возглавлять Совбез, уже была закреплена в прошлом году. Так, согласно изменениям, внесенным в конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы", первому президенту "в силу его исторической миссии" пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности. Изменения внесены поправками, подписанными Назарбаевым в декабре 2017 года.

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