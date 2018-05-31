Проблемы дорог в Астане: мало денег, плохая погода, некачественная работа подрядчиков

В ближайшие годы качество дорог значительно улучшится - Исекешев.

Вопрос качества дорог на постоянном контроле у акимата. Сейчас проблемы дорог связаны с нехваткой финансирования, некачественным исполнением подрядчиков и битума, а также астанинской погодой. О этом сегодня в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной реализации программы «Рухани жаңғыру» в Астане рассказал аким столицы Асет Искекешев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вопрос качества дорог постоянно на контроле. Сейчас открыта лаборатория, которая проверяет качество дорог, во-вторых, мы подключаем зарубежных специалистов по строительству дорог. Там несколько причин: есть действительно некачественное исполнение подрядчиками или использование некачественного битума, есть нарушения технологии. Например, для укладки дорог необходимо, чтобы как минимум 3 дня температура днем и ночью была + 15 градусов. Но у нас погода иногда этого не допускает, поэтому иногда такие проблемы у наших подрядчиков случаются», - рассказал он.

Другая проблема дорог – несвоевременно произведенный нормативный ремонт. В пример аким привел улицу имени Валиханова, построенную еще в советские времена. По нормам, ежедневное запланированное движение по ней - 30 тысяч машин. По факту - 100 тыс. машин.

«При 30 тыс. машин она должна ремонтироваться каждые 5 лет, а она уже 7 лет не ремонтируется. Почему? Потому что это связано с бюджетным финансированием. Город быстро растет, чтобы одновременно решить все проблемы дорог нужно более 1 трлн тенге, и понятно, что мы вынуждены приоритетно решать и обеспечить нормальный уровень дорог», - сообщил Исекешев.

Он также отметил, что основной ремонт дорог в этом году будет завершен в ближайшие 2-3 недели.

«В этом году ремонт затянулся по причине позднего лета, - добавил Исекешев. - Мы сейчас отрабатываем новые технологии, новые материалы, которые делают дороги более качественными, более долговечными и более дешевыми. В прошлом году мы сделали 5 участков. Я думаю, что в ближайшие годы качество дорог значительно улучшиться», - заверил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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