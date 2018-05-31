Памятник жертвам голода и политических репрессий открыли в Актобе

Потомки политических репрессированных поделились своими воспоминаниями.

В церемонии открытия монумента приняли участие Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова и аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Ассамблеи народа Казахстана, государственных учреждений, этнокультурных объединений, общественности, духовенства, ветераны, родные и близкие тех, кто погиб в годы репрессий и голода передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.







- Глава государства особо подчеркивает, что для казахского народа весь 20 век состоял из страшных событий. В те страшные годы был расстрелян цвет казахской нации – 650 человек руководящего состава, репрессированы лучшие сыны и дочери. Около 2 млн человек были арестованы и содержались в лагерях. Всю тяжесть тоталитарной системы испытали на себе и миллионы граждан, депортированных в Казахстан, в общей сложности были сосланы представители 62 этносов. Это наша общая история о жертвах той масштабной трагедии и передать эту память следующим поколениям – наш долг. Сегодня по всему Казахстану установлено 66 памятников, посвященных тем событиям. Открывая в Актобе мемориал жертвам голода и политических репрессий, мы увековечиваем память о них, - отметила Гульшара Абдыкаликова.

Потомки политических репрессированных поделились своими воспоминаниями.

- Глава государства отмечает, что важным условием модернизации нового типа является сохранение своей истории и культуры. Казахстан с 1997 года отмечает День жертв политических репрессий, и этот факт является ярким примером бережного отношения к нашей истории. Трагедия репрессированного народа – двойное горе, потому что нет большего несчастья для нации, чем потеря Родины. Мне было 4-5 лет, когда нас в нечеловеческих условиях, вагонах, предназначенных для перевозки скота, доставили в Актюбинскую область. Десятки семей вайнахов поселили в с. Ортак Хобдинского района. В первые месяцы половина родственников умерли от голода, холода и скуки по родной земле. Остальные выжили лишь благодаря состраданию и помощи местного населения. Сегодня здесь воспитано новое поколение вайнахов. Степь породнила разные нации и пусть они сейчас в разных уголках мира, но благодарность казахскому народу будет передаваться через расстояния и поколения, - подчеркнул председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах» Увайс Джанаев.

Автором композиции является член Союза художников РК, актюбинский скульптор Ахмет Кубай. Архитектурное сооружение высотой почти 5 метров длиной 12 метров. Монумент расположен на площади 0,4 га.

Композиция представляет собой человеческую фигуру, олицетворяющую жертву тоталитарного режима. Фигура с грустным лицом, опущенной грудью и головой, но этот сильный душой человек не побежден. Он до последнего будет сражаться, попытается высвободиться из железного плена, чтобы доказать свою правду. Его босые ноги вошли в землю, но он верит, что будет реабилитирован. Фигура облачена в ткань, которая местами похожа на языки пламени. На граните за фигурой выбиты слова, посвященные памяти жертв политических репрессий и голода, в том числе цитата Президента Н. А. Назарбаева: «Тарихымыздың қасіретті беттері, саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандары әрқашан біздің жадымызда және оны ұмытпау біздің қасиетті борышымыз». На вершине гранитных стен установлен шанырак.

Ранее сообщалось, что также сегодня в Актобе с участием Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой и акима области Бердыбека Сапарбаева у мемориала «Түйе төбе» – месте захоронения невинно расстрелянных состоялся траурный митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий.

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