Законопроект по деятельности НПО принял парламент

Основной целью документа является совершенствование законодательства, регулирующего деятельность НПО в сфере государственного социального заказа, грантов и премий.

Сенат Парламента РК принял проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности некоммерческих организаций», сообщает Zakon.kz. Законопроект депутатам представил министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев.

Основной целью документа является совершенствование законодательства, регулирующего деятельность неправительственных организаций в сфере государственного социального заказа, грантов и премий.

Законопроект предполагает внесение ряда нововведений. В частности, разработчики предлагают ввести единые требования к содержанию, условиям и качеству оказания услуг НПО в рамках госсоцзаказа. Кроме того, для определения эффективности проекта и степени удовлетворенности населения качеством услуг НПО предлагается внедрение оценки результатов госсоцзаказа.

Министерством также предлагаются новые механизмы присуждения премий и грантов.

Так, по словам министра Д.Калетаева, неправительственные организации, не получившие премии, смогут подавать заявки на соискание премий в последующие годы. По действующему законодательству НПО, подавшие заявку для участия в конкурсе и не получившие премию, не могут участвовать в конкурсе в течение трех лет.

Кроме того, согласно законопроекту, местным исполнительным органам предоставляется возможность предоставления грантов для НПО через Оператора в сфере грантового финансирования – НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

В рамках законопроекта добавляется новое направление «содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению устойчивости и укреплению потенциала неправительственных организаций».

Еще один блок изменений в законопроекте касается оптимизации перечня НПО, предоставляющих сведения в уполномоченный орган. В настоящее время в соответствии с закономО некоммерческих организациях» все некоммерческие организации в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, фонда, объединения юридических лиц в форме ассоциации (за исключением политических партий, профсоюзных организаций и религиозных объединений) обязаны ежегодно предоставлять отчетность в министерство по делам религий и гражданского общества. Правоприменительная практика данной нормы показала необходимость ее совершенствования, так как не все некоммерческие организации, входящие в этот перечень, являются неправительственными организациями. Согласно разработанным поправкам будет конкретизирован перечень организаций, которым необходимо предоставлять сведения в Базу данных НПО.

В целом, вышеуказанные нововведения, по словам министра, разработаны с учетом международного опыта, в частности таких стран как Великобритания, Канада, США, Польша, Франция и Хорватия.

«Предлагаемые меры позволят достичь главной цели – повышение уровня участия общественности в решении социальных вопросов, доверия граждан к проводимой государственной политике», - отметил министр Д.Калетаев.

Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и 6 отраслевых законов. Основные положения законопроекта направлены на улучшение реализации госсоцзаказа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!