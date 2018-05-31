В конце 2019 года в Астане запустят современный мусороперерабатывающий завод

Мы запускаем завод по переработке органических отходов, который будет производить в том числе биогаз, ряд удобрений - Исекешев.

Завод обеспечит 70% переработки всего мусора столицы. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал аким города Асет Исекешев, передает корреспондент Zakon.kz

«У нас, к сожалению, очень много недобросовестных людей, которые мусор выбрасывают в степи, и это показатель культуры, я считаю. Мы начали большую программу в целом по сбору и переработке мусора. На первом этапе у нас реализуется программа с частным инвестором, он запустил завод, который до этого стоял, запущен цех по переработке пластика, дерева. Инвестором закуплено 30 мусоровозов, более 2 тысяч контейнеров. Мы сейчас не видим больших проблем по мусору, мы отслеживаем вывоз мусора и пока по факту разбираемся», - сказал аким на пресс-конференции.

На данный момент, по его словам, город реализует второй этап программы. Главная ее цель - переход к системе раздельного сбора, что произойдет впервые в Казахстане.

«Вы знаете, что в Европе в каждом доме 4 мусорных ведра, правда в некоторых странах от этого уже отказываются, потому что это не очень эффективно, новые технологии позволяют… А мы пошли по пути других стран, с разделением мусора на 2: органический мусор и все, что можно перерабатывать сразу – металл, дерево, бумага, пластик, одежда», - прокомментировал он.

По его словам, уже сейчас специально закупаются 6 тысяч контейнеров, и в ближайшее время начнется установка их во всех дворах. Также акимат начал масштабную компанию в школах.

«Просим всех жителей активней изучить этот вопрос, потому что в ближайшее время мы перейдем на систему раздельного сбора мусора. Что это дает? Во-первых, мы запускаем завод, строительство которого начнется по французской технологии. Этот проект будет перерабатывать полностью органические отходы, производить, в том числе, биогаз, ряд удобрений и переработку пластика, дерева и т.д. То есть мы обеспечим 70% переработку, в принципе, это уровень европейских стран», - сказал Исекешев.

Он заверил, что второй этап системы раздельного сбора мусора и завод комплексной переработки завершится осенью 2019 года. А значит к концу 2019 года в Астане будет работать система европейского уровня по сбору и переработки мусора.

«У нас каждый год в Астане образуются «подснежники», очень много мусорных свалок стихийных, в основном строительного мусора, но и бытового хватает. Недобросовестные предприниматели и просто жители образуют 10-ки таких свалок, не задумываясь об экологии, а мы выставляем посты полицейские, но уследить за всеми невозможно. Мы каждый год убираем этот мусор», - продолжил аким.

Он сообщил, что внес предложение в правительство ужесточить контроль за деятельностью компаний по вывозу мусора, «для того, чтобы такого бардака не было». Сейчас оптимальные механизмы акимат отрабатывает совместно с НПП «Атамекен».

Татьяна Ковалева, Астана

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