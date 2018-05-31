Назначен руководитель Управления внутренней политики Кызылординской области

Маханов Талгат Толыбаевич назначен руководителем управления внутренней политики Кызылординской области.

Т.Маханов родился в 1976 году. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналистика», Московский университет экономики, статистики и связи по специальности «Финансы и кредит».

Трудовой путь начал в 1993 году работником товарищества с ограниченной ответственностью «Багым».

В 1993-2007 г. занимал ответственные должности в акционерном обществе «Хабар» и республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан».

В 2007-2015 гг. работал пресс-секретарем Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, директором пресс-центра Казахского агротехнического университета, заместителем директора управления делами акимата Кызылординской области.

До назначения занимал должность помощника акима Кызылординской области.