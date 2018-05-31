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Аскар Достияров покидает пост главы Казына Капитал Менеджмент

 

Аскар Достияров принял решение завершить деятельность на посту председателя правления АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) по собственному желанию.

«В соответствии с решением единственного акционера АО «Казына Капитал Менеджмент» на основании поданного заявления о расторжении трудового договора полномочия председателя правления ККМ Аскара Достиярова истекают 31 мая 2018 года», — говорится в сообщении компании.

Аскар Достияров имеет 18-летний опыт работы в финансовой сфере, включая привлечение и управление прямыми инвестициями. На пресс-конференции 22 мая 2018 года глава ККМ рассказал, что компания завершила прошлый год с прибылью в размере 3 млрд тенге, что превысило плановые показатели в 4 раза (убыток в 2016 году составил 2,5 млрд тенге). По его словам, в прошлом году ККМ обновила стратегию развития компании и определила основные направления деятельности до 2023 года.

В группе компаний АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Аскар Достияров с 2013 года. Работал и.о. председателя правления, первым заместителем председателя правления АО «Банк развития Казахстана», управляющим директором — членом правления холдинга «Байтерек».

Аскар Достияров окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби и School of Business, the George Washington University (MBA).

 

31 мая 2018, 14:24
Источник, интернет-ресурс: Делового портала «Капитал»

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