Сменился глава Altyn Bank

Аскар Смагулов, занимавший должность председателя правления Altyn Bank с 2014 года, досрочно прекратил свои полномочия. Вместо него избран Марат Альменов. Он вступит в должность с 4 июня. Информация об этом опубликована на сайте KASE, передает Kapital.kz.

Альменов Марат Беркутбаевич в 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности«финансы и кредит». Трудовую деятельность начал в 1997 в Народном Банке Казахстана в качестве банкира управления кредитования юридических лиц. Затем занимал должности риск-менеджера, начальника управления розничного бизнеса Департамента кредитных рисков (июнь 2001 — август 2003), заместителя директора филиала по РБ Акмолинского, Астанинского филиалов (август 2003 — январь 2005), начальника управления продаж стандартных продуктов, директора Департамента поддержки розничных продаж (февраль 2005 — февраль 2009), директора Департамента банковских продуктов и агентских услуг и с апреля 2009 года — директора Алматинского областного филиала.

С 1 июля 2010 года — заместитель председателя правления АО «Народный Банк Казахстана».

В феврале 2016 года избран председателем совета директоров АО «Халык-Life». В апреле 2016 года избран председателем совета директоров ОАО «Халык Банк Кыргызстан».