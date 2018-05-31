В Казахстане хотят запретить родителям оставлять детей дома одних

Также детский омбудсмен предложила усилить органы опеки.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева предложила законодательно запретить родителям оставлять дома детей в возрасте до 12 лет одних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наверное, нам уже нужно внести норму, и мы уже это сейчас на рабочей группе прорабатываем, что ребенка до 12 лет родители не имеют права оставлять без присмотра. То есть, он даже не может дома оставаться один, если ему еще нет 12 лет», - заявила Загипа Балиева, выступая перед депутатами Мажилиса с докладом о деятельности уполномоченного по правам ребенка в РК.

Между тем, детский омбудсмен предложила усилить органы опеки, которых на самом деле нет. По ее словам, то, что называется органом опеки - это один человек в департаменте образования, на которого возложены эти функции.

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