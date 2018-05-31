Самый главный и единственный продукт всей судебной системы - это судебный акт - Ж.Асанов.

Грамотная судебная риторика - это ключ к эффективности правосудия. Об этом заявил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов на международной конференции: «Судебная риторика: вопросы обучения и практики», которая впервые прошла в судебном органе онлайн, передает Zakon.kz. Форум организован совместно с Фондом им. Ф.Эберта в Казахстане.

Открывая сессию, глава Верховного суда отметил, что самый главный и единственный продукт всей судебной системы - это судебный акт. К нему много претензий. Зачастую, чтобы просто разобраться в содержании люди вынуждены обращаться к юристам, тратить на это дополнительное время и деньги.

Поэтому на пленарном заседании Верховного Суда в марте и апреле этого года приняты нормативные постановления, в которых прописали, каким должен быть судебный акт по гражданским, уголовным и административным делам.

Основная задача этих новшеств в том, чтобы каждое судебное решение было чётко структурированным, в нём не должно быть лишней информации, не имеющей отношения к делу. На каждый довод судья должен дать свою ясно аргументированную позицию.

Кроме того, введено правило - после оглашения вердикта судья обязательно должен на простом и понятном языке, без громоздких юридических цитат, разъяснить сторонам, почему он принял именно такое решение.

«Всё это повышает требования для судей в области знаний и практических навыков подготовки письменных текстов, публичных выступлений, умении выстраивать коммуникации в среде людей, находящихся в состоянии конфликта, агрессии и другие», - отмечалось на конференции.

Ж. Асанов особо подчеркнул, что сегодня грамотная судебная риторика - это ключ к эффективности правосудия, снижению конфликтности в обществе, ответ на конкретные запросы и ожидания людей от судебной системы.

Вкупе с этими вопросами спикеры также обменялись мнениями по таким темам как речевая ответственность юриста, специфика законодательного языка и риторики, коммуникация и типы речевой культуры в сфере подготовки юристов. Кроме того, были подняты вопросы о значимости ораторского искусства биев, убедительной речи юристов и идеальном судебном акте.

Во второй сессии были рассмотрены вопросы современного состояния и стандартов юридического образования в РК, потребности общества в высокопрофессиональных юристах. В ходе дискуссии адвокат, заместитель управляющего партнёра по Казахстану компании «Rödl & Partner» Михаэль Квиринг поделился Европейским опытом подготовки юристов.

Как сообщалось, ключевым посылом конференции явилось поручение Главы государства о том, что все государственные служащие должны научиться вести диалог с обществом, говорить с населением страны на доступном и понятном языке, разъяснять суть, логику и результаты проводимых реформ.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда Жакип Асанов, судьи, депутаты парламента, руководство Академии правосудия, представители НПП «Атамекен», вузов, адвокатуры, международные эксперты, ученые-филологи, общественные и государственные деятели, а также студенты КазГЮУ, Евразийского гуманитарного института и ЕНУ им.Л.Н.Гумилева.

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