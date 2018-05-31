Уровень газификации Казахстана превышает 47%

Реализацию проекта по строительству магистрального газопровода «Сарыарка» планируется начать в июле текущего года. Об этом министр энергетики Канат Бозумбаев сказал на отчетной встрече перед Общественным Советом, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Министр уточнил, что первый этап газопровода «Сарыарка» это маршрут «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау — Астана». Он будет завершен до декабря 2019 года. Стоимость первого этапа протяженностью 1081 км составляет 267,3 млрд тенге.

Благодаря пятой социальной инициативе главы государства будет решен вопрос газификации Астаны и северных регионов, подчеркнул Канат Бозумбаев.

В обращении «Пять социальных инициатив Президента» в марте текущего года Нурсултан Назарбаев отметил, что за годы независимости добыча газа в стране увеличилась с 8 до 52 млрд кубометров в год и будет расти дальше. «Газифицировано девять областей. При этом центральные и северные регионы страны всё ещё остаются без газа. Нам надо реализовать проект по строительству магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) — Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана. Для этого требуется привлечь соответствующие средства, в том числе от международных финансовых институтов. Это позволит не только обеспечить газом 2,7 миллиона человек, но и создать новые производства малого и среднего бизнеса. Также улучшится экология», — сказал Нурсултан Назарбаев.

По информации министра, уровень газификации Казахстана в настоящее время составляет 47,4%, доступ к газу имеют 1 тыс. 320 населенных пунктов. В рамках трансфертов на развитие регионов ежегодно из республиканского бюджета выделяется порядка 13 млрд тенге.