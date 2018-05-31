18 учебников, переведенных на казахский язык будут доступны в PDF-версии

18 учебников будут напечатаны тиражом 10 тысяч экземпляров.

Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы прошла пресс-конференция на тему «100 новых учебников – мощный инструмент модернизации сознания», сообщает Zakon.kz.

На брифинге приняли участие руководитель проекта Национального бюро переводов - Кожабек Назгуль Базаргалиевна, исполнительный директор полиграфического комплекса «Дәуір» - Кожамуратов Есет Искакович, университет Нархоз, декан школы экономики и менеджмента - Омирзаков Самажан Ынтыкбаевич, заведующий кафедрой экономики КазНУ именем Аль-Фараби - Садыханова Гульнар Амангельдиевна.Руководитель проекта Национального бюро переводов – Н.Кожабек в ходе брифинга отметила, что работа национального бюро переводов не ограничивается только переводом 100 учебников на казахский язык.

«На встрече 12 апреля в Астане глава государства дал конкретные инструкции по изданию учебников в форме электронного формата и видеоколлекция. Сейчас в этом направлении ведется работа. PDF-версия учебников скоро будет опубликована на нашем веб-сайте. Кроме того, снимаются видеоколлекции. Вы знаете, что в Национальном бюро переводов есть два проекта, такие как kitap.kz и openU.kz. Эти два проекта станут платформой для публикации книг в двух форматах. Кроме того, в протоколе заседания 12 апреля президент поручил обновить терминологические и пояснительные словари по этой работе. Эта работа в настоящее время ведется, и проект разрабатывается. Национальное бюро переводов работает над терминологией при редактировании переведенных книг. Мы объявим о его результатах в будущем», - рассказала она.

Также, исполнительный директор полиграфического комплекса «Дәуір» Кожамуратов Есет добавил, что в типографии было издано 18 книг с 10 000 экземплярами.

«Мы участвовали в этом крупномасштабном проекте и выполняли его с достоинством. Книги пришли в готовой форме на печать. Тем не менее, сотрудники Национального бюро переводов были с нами круглосуточно, контролировали весь процесс, помогли решить проблемы.В результате такого двустороннего партнерства книги теперь были доставлены в лучшие университеты Казахстана», - добавил Есет Искакович.

Также, декан школы экономики и менеджмента С.Омирзаков рассказал, что в настоящее время учителя кафедры менеджмента университета Нархоз разрабатывают типичные учебные планы для введения учебного процесса учебника Рикки Гриффина «Менеджмент».

«Были некоторые моменты в терминологии, в ходе перевода книга. Оно тоже учитывается. Мы также учитываем особенности наших ранее использованных книг и учебников Гриффина. В следующем учебном году студенты начнут учиться в этом учебнике. Учебник «Менеджмент» Гриффина состоит из 20 глав. В нем рассматриваются четыре функции менеджмента. Этот учебник сейчас переводится. Разрабатывается тексты учебников «Стратегическое менеджмент, «Управление персоналом», «Организационное поведение». В стране впервые проводится такой охват учебными материалами студентов специальностью менеджмента. Мы очень рады. В настоящее время преподаватели кафедры принимают участие в видеосъемке этого учебника. Это означает, что в предстоящем учебном году студенты и дистонционно обучающие студенты будут полностью обеспечены материалами».

Заведующий кафедрой экономики КазНУ именем Аль-Фараби – Г.Садыханова отметила что, учебник «Экономика» Грегори Менкея является основной книгой студентов, изучающих экономику и специалистов, работающих в этой области.

«Теперь началась работа по внедрению казахской версии этого учебника в учебный процесс. Кафедра который я возгловляю непосредственно с ним занимаются. Мы также начали заниматься с видеоматериалами. Например, я участвую в разработке лекций на казахском языке, редактор лекций на русском языке - один из ведущих ученых в области экономики и макроэкономики, наш уважаемый преподаватель, доктор экономических наук, профессор Болат Мухамедиев»,-заключила она.

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