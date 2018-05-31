84 млн девочек в мире стали жертвами насилия - Балиева

Анализ результатов исследования ВОЗ по распространенности насилия в отношении детей зачитала сегодня в мажилисе Уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, передает корреспондент Zakon.kz.

Анализ был проведен в 96 странах. По его итогам специалисты вывели, что 1 млрд несовершеннолетних детей по всему миру, (а это больше половины всех детей планеты от 2 до 17 лет) за год подвергались эмоциональному, физическому и сексуальному насилию. ВОЗ отметил, что риск сексуального насилия особенно велик для девочек.

«В масштабе всего мира почти каждая третья девочка-подросток в возрасте от 15 до 19 лет, а это 84 млн человек, были жертвами эмоционального, физического и сексуального насилия, совершаемого ее мужем или партнером», - привела данные она.

В мире около 40 млн детей подвергаются жестокому обращению, ежегодно около 10 млн детей становятся свидетелями домашнего насилия. По оценкам ЮНИСЕФ, 2 млн детей погибли в результате семейных конфликтов в течение последних 10 лет, а 6 млн детей получили травмы и стали инвалидами. 5,6 млн детей не дожили до своего пятого дня рождения в 2006 по вине предотвратимых причин.

«По оценкам других экспертов, ежегодно происходят 41 тысяча убийств детей до 15 лет. По данным ЮНИСЕФ каждые пять минут в мире убивают ребенка, то есть количество детей- жертв насилия гораздо выше. Убийства занимают первое место в первой пятерке частой причины смерти среди подростков причем 80% виновников убийств это мальчики и юноши. В 2012 убийства стали причиной смерти примерно 95 тысяч детей и подростков до 20 лет, это почти каждая пятая жертва убийства», - привела данные Балиева.

Самоубийство - третья по статистике смерти среди подростков, подвергшихся насилию по всему миру. Помимо этого, многие дети становятся жертвами эмоционального, психологического насилия и пренебрежительного отношения. 385 млн детей живут в нищете и 264 млн детей не посещают школы являются при этом потенциальными жертвами насилия и жестокого обращения.

«В Казахстане за последние 10 лет статистика смертности среди детей имеет общею тенденцию к снижению, однако ситуация остается тревожной. В 2008 году умерло 10 129 детей, в 2017 году эта цифра составила 5 355 детей, то есть почти вдвое стало меньше детских смертей. Анализ говорит о том, что снижение произошло в результате уменьшения количества умерших от болезней. Количество детей погибших от внешних причин в результате ДТП, утоплений, пожаров, суицидов и убийств по-прежнему остается очень высоким», - заключила она.

Татьяна Ковалева