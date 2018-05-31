Назначен новый главный тренер женской национальной сборной по футболу

Казахстанская Федерация футбола (КФФ) провела презентацию нового главного тренера Национальной женской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Специалиста общественности представил Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Азамат Айтхожин. В мероприятии приняла участие член Исполкома КФФ, заместитель председателя Комитета женского футбола Майя Егимбаева.

50-летняя Разия Нуркенова является уроженкой Казахстана. Высшее образование получила в КарПИ (Карагандинский педагогический институт).

С 1992 года выступала за женскую футбольную команду ЦСК ВВС (Самара, Россия). В 2001 году завершила игровую карьеру. В 2003 году начала тренерскую деятельность в спортивной школе ЦСК ВВС из Самары. С 2009 по 2018 годы работала главным тренером в профессиональной женской команде ЦСК ВВС. С 2007 года была ассистентом старшего тренера женской юниорской сборной России. Судья первой категории по футболу.

Разия Нуркенова приступит к своим обязанностям с 1 июля.



Достижения:

Командные:

– Трехкратная чемпионка России (1993, 1994, 1996 г);

– Четырехкратная серебряная призерша Чемпионатов России (1992, 1995, 1997, 1998);

– Двукратная бронзовая призерша Чемпионатов России (1999, 2000);

– Обладательница Кубка России (1994);

Личные:

– Мастер спорта России.

Бывший главный тренер Женской сборной Казахстана Айтпай Джамантаев назначен селекционером команды.