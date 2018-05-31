В Атырау почтили память жертв политических репрессий

В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие представители общественных организаций, государственные служащие, депутаты маслихата, ветераны ВОВ, а также дети, внуки и родственники репрессированных.

Сегодня, 31 мая, в Атырау состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибших от массовых репрессий в 20-30 годы прошлого столетия, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Мероприятие прошло в парке Победы. В церемонии возложения цветов к мемориалу приняли участие представители общественных организаций, государственные служащие, депутаты маслихата, ветераны ВОВ, сотрудники правоохранительных органов, а также дети, внуки и родственники репрессированных. Всего в Атырауской области было репрессировано более 2 тысяч человек.

Выступая перед собравшимися, глава региона Нурлан Ногаев отметил, что молодое поколение должно всегда помнить о тех жертвах, которые принесли их предки во благо страны.

-В двадцатом веке наши соотечественники были подвержены гонениям и пыткам, видели много трудностей. В Казахстане под преследование попали 103 000 человек, около 25 000 человек были приговорены к высшей мере наказания. Мы должны сохранить в памяти все, что сделали для нашего будущего наши предки, какие страдания и лишения они пережили. Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что одной из основ общенационального согласия является наше единодушие в восприятии казахстанцами вечных ценностей добра, мира и справедливости, -сказал Нурлан Ногаев. - Мы должны помнить и эту страницу нашей истории. Обязанность старшего поколения воспитывать современную молодежь в духе патриотизма. Рассказывая о тех, кто боролся за свою независимость. Сегодня благодаря мудрой политике нашего Главы государства, Казахстан стал независимым, правовым государством.

Каждый человек достоин жить в процветающей и миролюбивой стране. Тем важнее сохранить наше единство и солидарность. Помня о нашем трагическом прошлом, мы не желаем его повторения в будущем. Пусть наше будущее будет светлым и счастливым.

Отметим,что по Указу Президента Республики Нурсултана Назарбаева 31 мая 1997 года в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий.

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