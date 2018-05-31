Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для хранения «секретных вещей»

Ким Чен Ын заверил, что считает Россию большим другом КНДР, и передал теплый привет Владимиру Путину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вручил Ким Чен Ыну расписную шкатулку после того, как они завершили переговоры и вышли из кабинета, сообщает НТВ.ru.

Он выразил надежду, что лидеру КНДР понравится этот подарок, и пошутил, что в шкатулке можно прятать «секретные вещи».

«Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи», - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ находится с официальным визитом в Северной Корее. На переговорах министр отметил, что в Москве высоко ценят пханмунчжомскую декларацию, подписанную Северной и Южной Кореями. В свою очередь Ким Чен Ын заверил, что считает Россию большим другом КНДР, и передал теплый привет Владимиру Путину.

Сергей Лавров стал первым официальным лицом России, которое принял Ким Чен Ын. Северокорейский лидер подчеркнул, что специально «выкроил время» для этой встречи. Перед переговорами с лидером КНДР глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Северной Кореи, они обсудили решение ядерного вопроса на Корейском полуострове.

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