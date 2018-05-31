Более 5 млрд тенге получили казахстанцы за сдачу старых авто

Казахстанцам, сдавшим на переработку старые автомобили, оборудование и упаковки, выплатили более 5 млрд тенге. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи перед Общественным советом по вопросам топливно-энергетического комплекса и экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году введен РОП (расширенные обязательства производителей/импортеров) на автомобили и их компоненты, в 2017 году - на электрооборудование и упаковку. За период реализации РОП (2016 - 2017 годы) собрано и переработано 136,1 тыс тонн отходов. Размер выплаты составил 5,2 млрд тенге», - сказал Канат Бозумбаев.

В области управления отходами доля переработанных и утилизированных отходов производства составила 31%, ТБО - 9%, при этом с 2015 года по промышленным отходам данный индикатор вырос в 1,3 раза, по ТБО - в 5 раз. Планируется в 2018 году долю переработки промышленных отходов довести до 32%, ТБО - до 11%.

Министр также сообщил, что объем финансирования природоохранных мероприятий природопользователями составил за 2017 год 129,6 млрд тенге, что почти в 1,5 раза выше показателя 2015 года (87 млрд тенге).

В результате проведенной ревизии в целях снижения административной нагрузки на бизнес в рамках проводимых инспекторских проверок контрольно-надзорные функции сокращены на 30%.