В Караганде у женщины выявили менингококковую инфекцию
По Карагандинской области это первый случаи за текущий год.
Фото : agavita.lt31 мая 2018, 15:39
В Караганде у 35-летней женщины выявили менингококковую инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Был зарегистрирован один случай менингококковой инфекции у женщины. На сегодня она выписана в удовлетворительном состоянии, но медицинское наблюдение за ней все равно продолжается»,- рассказала руководитель отдела Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Жакия Джашибекова.
Вначале специалисты заподозрили у пациентки гнойный менингит, но позже выяснилось, что это менингококковая инфекция.
Женщину сразу госпитализировали. К счастью, у контактирующих с ней лиц диагноз не подтвердился. Как отметили в ведомстве, по Карагандинской области это первый случаи за текущий год. Напомним, платные прививочные кабинеты по Карагандинской области будут открыты с 1 июня в некоторых поликлиниках региона.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4921074-1eaf04a9a5df80b2c0b216764815d731
Сейчас читают
Читайте также