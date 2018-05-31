В Караганде у женщины выявили менингококковую инфекцию

По Карагандинской области это первый случаи за текущий год.

В Караганде у 35-летней женщины выявили менингококковую инфекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был зарегистрирован один случай менингококковой инфекции у женщины. На сегодня она выписана в удовлетворительном состоянии, но медицинское наблюдение за ней все равно продолжается»,- рассказала руководитель отдела Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Жакия Джашибекова.

Вначале специалисты заподозрили у пациентки гнойный менингит, но позже выяснилось, что это менингококковая инфекция.

Женщину сразу госпитализировали. К счастью, у контактирующих с ней лиц диагноз не подтвердился. Как отметили в ведомстве, по Карагандинской области это первый случаи за текущий год. Напомним, платные прививочные кабинеты по Карагандинской области будут открыты с 1 июня в некоторых поликлиниках региона.

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