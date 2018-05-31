ДКТРМ по городу Астана разъяснил требования к государственному гербу

28 мая 2018 года Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, провел круглый стол по разъяснению требований национального стандарта СТ РК 989-2014 «Государственный Герб Республики Казахстан. Технические условия».

В ходе круглого стола, было разъяснено, что национальный стандарт СТ РК 989-2014, вступил в силу 1 июля 2017 года, и что в нем предусмотрены новые требования к цветовому исполнению Государственного Герба, введены допуски размеров и цвета, введены стандартизированные методы контроля (испытания), а также предусмотрен гарантийный срок эксплуатации Государственного Герба внутри помещения, который составляет не менее трех лет.

Кроме того, сотрудником Департамента Галымом Мукыжановым было отмечено, что существует административная и уголовная ответственность за нарушения требования Закона Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан».

Напомним, что за изготовление Государственного Флага Республики Казахстан и Государственного Герба Республики Казахстан, не соответствующих требованиям национального стандарта, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 25 до 200 МРП.

По итогам заседания состоялся продуктивный обмен мнениями, на заданные участниками вопросы, были даны подробные ответы.