В Карагандинской области открыли памятные знаки иранцам и чехам – жертвам политических репрессий

На Спасском мемориальном комплексе с 1987 года разные государства устанавливают памятные знаки. Сейчас их 28.

В Карагандинской области на Спасском мемориальном комплексе почтили память жертв политических репрессий и голода. Участие в митинге-реквиеме приняли: аким области Ерлан Кошанов, главы дипломатических миссий ряда стран: Ирана, Чехии, Венгрии, Румынии, Финляндии, а также представители посольства Украины, Министерства иностранных дел РК передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Карагандинской области.

- Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти людям, невинно осужденным и изгнанным с родной земли. Этот день – наша общая память о самых чёрных страницах в истории нашей страны. Эпоха репрессий ломала судьбы не просто отдельно взятых людей, но и целых народов, - сказал Ерлан Кошанов, выступая на митинге.

Он напомнил слова Главы государства о том, что память о миллионах людей, попавших в жернова тоталитарной системы и невинно осужденных, для граждан независимого Казахстана всегда была и будет священной.

- Память об этом прошлом – наш нравственный долг перед жертвами репрессий и перед будущим. Прошлого не исправить, но можно сегодня жить в мире и согласии, ставя главной ценностью человека и его права, - подчеркнул аким области.

На митинге выступил сын репрессированных Борис Макаров. Он рассказал историю своей семьи и поблагодарил казахов, которые помогли многим народам пережить трудности в изгнании и обрести вторую родину на казахстанской земле.

После общей поминальной службы с участием мусульманского, православного и католического духовенства состоялось открытие двух новых памятных знаков: иранцам и чехам – жертвам политических репрессий.

Директиву НКВД об «Иранской операции» 29 января 1938 года разослал по всем республикам нарком внутренних дел СССР Николай Ежов. Вслед за этим начались аресты по национальному признаку. По свидетельству историков, было осуждено свыше 13 тыс. человек, из которых более 2 000 расстреляны.

- В Казахстан были сосланы иранцы со всего советского пространства и пограничных зон. Большинство из них оказались в южных регионах. Сегодня в Казахстане проживает около 5 тыс. иранцев. Ради сохранения памяти мы открываем этот знак. Дерево сарв символизирует терпение, стойкость и милосердие. Это означает, что наши сограждане терпели лишения, трудности с надеждой на лучшее, - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана Моджтаба Дамирчилу.

В Казахстане действует единственный иранский культурный центр – в Южно-Казахстанской области. На открытие памятного знака приехал его руководитель Капар-Пур Нуребек.

В чешском памятном знаке также изображено символическое дерево-липа как образ надежды и веры. Автором является чешская скульптор Дагмар Шубертова.

- Сегодня мы исполняем долг перед чешскими гражданами, которые безвинно были изгнаны с родных мест. По нашим архивным данным, более 25 тыс. граждан бывшей Чехословакии было интернировано в советские репрессивные лагеря, среди них чехи, словаки, евреи, венгры и немцы. Половина из них погибла, - отметила Чрезвычайный и Полномочный посол Чехии Элишка Жигова. – Открытие нашего монумента мы посвящаем памяти всех жертв политических репрессий и граждан, пострадавших от жестокости режима.

Глава дипломатической миссии поблагодарила Президента Казахстана и казахстанский народ за сохранение памяти о трагических судьбах разных народов.

Спасский мемориальный комплекс образован на месте захоронений военнопленных. В поселке Спасск в 1930-50-е годы располагались отделения НКВД – МВД СССР, а также лагерь для военнопленных и интернированных иностранных граждан. По архивным данным, на Спасском кладбище было захоронено свыше 5000 военнопленных более 50 национальностей.

На Спасском мемориальном комплексе с 1987 года разные государства устанавливают памятные знаки. Сейчас их 28.

Указом Президента РК от 5 апреля 1997 г. № 3443 в Казахстане 31 мая объявлен Днём памяти жертв политических репрессий.

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