В Акмолинской области почтили память жертв политических репрессий

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и голода, повлекших гибель миллионов человек.

В этот день в Акмолинской области состоялся ряд мероприятий, основной целью которых является сохранение памяти об историческом прошлом нашего народа передает zakon.kz со ссылкой на пресс-сслужбу акима Акмолинской области.

Этнокультурные объединения, при организационной поддержке Акмолинской ассамблеи народа Казахстана, совершили экскурсионный выезд в мемориально-музейный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» в село Акмол Целиноградского района.

В Государственном архиве Акмолинской области состоялся круглый стол с участием научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений, неправительственных объединений.

В ходе конференции «Қазақстан трагедиясы – ұрпаққа сабақ» состоявшейся в КГУ им.Ш.Уалиханова акмолинские ученые представили общественности научные доклады на темы: «Репрессияның табиғи болмысы және қоғам дамуына тигізген кері әсері», «Алаш қозғалысындағы әдеби тұлғалар», «Духовность, толерантность – основа национального самосознания», «Архивные документы о спецппереселенцах», «Зарап Темірбеков – Нәубет заманының құрбаны».

В областной научно-универсальной библиотеке им. М.Жумабаева проведена диалоговая площадка под названием «Тағдыры қасіретті қайраткерлер». В ходе мероприятия состоялся показ фильма о событиях 20-30-х годов прошлого столетия.

В Акмолинской области необоснованным обвинениям в совершении государственных преступлений подверглись 5400 человек, 1640 приговорены к высшей мере наказания – расстрелу.

Среди них имена выдающихся земляков - Абильхаира Досова, Асылбека Мустафина, Зарапа Темирбекова, Сабыра Шарипова, Иманжусипа Кутпанова, Кошмухамеда Кеменгерова, Смагула Садвакасова и других.

Наряду с этими именами упоминались имена личностей, подвергшихся и произволу во время царской империи. В частности, Наурызбай Таласов, известный просветитель, ученый теолог, который позднее был наречен народом, как Науан Хазрет. В этот день аким Акмолинской области Малик Мурзалин, отдавая дань уважения памяти исторической личности, посетив с рядом старейшин-аксакалов место его захоронения, отметил: «Сегодня, пропуская через себя драматические события тех лет, понимаешь, что пройденный тяжелый путь - это наше общее прошлое, с его победами и поражениями, радостями и трагедиями, и из всего этого мы должны извлекать уроки, бережно относиться к истории своего народа».

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