В Армении мэра задержали по делу о нападении на демонстрантов в Ереване
22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.
Фото : Tert.am31 мая 2018, 15:56
Мэр города Масис задержан в рамках дела о беспорядках в Ереване, сообщает Sputnik Армения.
В связи с беспорядками в административном районе Эребуни 22 апреля в рамках дела, расследуемого в следственном комитете Еревана, задержаны пять человек, в том числе, мэр Масиса (Давид Амбарцумян) и его заместитель (Карен Оганян). Об этом сообщил советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.
22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.
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