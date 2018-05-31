В Армении мэра задержали по делу о нападении на демонстрантов в Ереване

22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.

Мэр города Масис задержан в рамках дела о беспорядках в Ереване, сообщает Sputnik Армения.

В связи с беспорядками в административном районе Эребуни 22 апреля в рамках дела, расследуемого в следственном комитете Еревана, задержаны пять человек, в том числе, мэр Масиса (Давид Амбарцумян) и его заместитель (Карен Оганян). Об этом сообщил советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян.

22 апреля группа лиц (некоторые в масках) вооруженные дубинками и камнями, напали на демонстрантов.

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