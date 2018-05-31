Дочка ККМ заработала более 300 млн тенге на проекте по производству подгузников

Один из фондов ККМ – Baiterek Venture Fund – в декабре 2015 года инвестировал в уникальный проект по производству детских подгузников, реализуемый казахстанским инвестором совместно с японским партнером.

Казына Капитал Менеджмент (ККМ) осуществил полный выход из проекта по производству детских одноразовых подгузников (ТОО «Sachiko-Olzha Products») на общую сумму 1,2 млрд тенге. При этом, получен инвестиционный доход более 300 млн тенге передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казына Капитал Менеджмент».

«Один из фондов ККМ – Baiterek Venture Fund – в декабре 2015 года инвестировал в уникальный проект по производству детских подгузников, реализуемый казахстанским инвестором совместно с японским партнером. На сегодняшний день, мы видим, что благодаря инвестициям Фонда основной партнер по проекту вышел на новый уровень развития бизнеса. Он осуществил полный возврат инвестиций по проекту с прибылью для ККМ. Мы верим, что предприятие ждет большое будущее», – сказал Председатель Правления АО «Baiterek Venture Fund» Алмас Агибаев.

Sachiko-Olzha Products является первым и единственным в Казахстане производителем детских одноразовых подгузников с торговыми марками Sachiko и Nico-Nico. Предприятие создано с целью обеспечить отечественных и зарубежных потребителей качественным казахстанским продуктом, произведенным по японским технологиям и на японском оборудовании. Предприятие была запущено в июле 2013 года.

Производство подгузников осуществляется на современной, высокотехнологичной, полностью автоматизированной линии компании ZUIKO, которая является бесспорным лидером-поставщиком оборудования по производству детских и взрослых подгузников с 80% долей рынка в Японии. Максимальный объем выпуска отечественного завода – 210 млн подгузников в год.

В данное время марка Sachiko представлена в 431 торговой точке по всему Казахстану и в 300 – по России. Сырье, используемое при изготовлении подгузников, а также готовая продукция проходят контроль в аккредитованных лабораториях по показателям гигиенической безопасности согласно техническому регламенту Таможенного союза.

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