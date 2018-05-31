В 200 млн долларов оценивается строительство курорта Кок-жайлау

Курорт планируют построить за счет государственных и местных средств.

Новый проект горного всесезонного курорта Кокжайлау представили в Алматы, сообщает корреспондент BNews.kz.

"15 июня нужно было сдать разработанное ТЭО. Но сдавать не будем, потому что не хотим торопиться. В середине июня мы опубликуем готовое ТЭО на нашем новом сайте, где алматинцы смогут дать свою оценку. Чтобы при встрече можно было понять, насколько эти рекомендации актуальны. После этого мы объявим место и дату общественных слушаний. Ориентировочно это будет август", - заявил представитель Almaty Mountain Resorts Наиль Нуров.

После общественного обсуждения проекта перейдут к фазе проектирования, которая займет год. В 2020 году местные власти приступят к строительству и завершать его за два года.

"Мы бы хотели, чтобы строительство не превысило 200 млн долларов. Будет использоваться государственный и местный бюджет", - подчеркнул Нуров.

Прежде всего реализация проекта будет направлена на гармоничное развитие и здоровый образ горожан. По словам Нурова, посетители из центра города смогут быстро добираться до курорта. Для этого обеспечат экспресс маршрут.

"Сегодня подъем на Кокжайлау занимает целый день. У посетителей есть возможность из центра города в течение 40 минут оказаться в горах. Абсолютно неправильно курорт позиционировать, как только горнолыжная зона. Он будет доступен все четыре сезона для всей семьи. Это будет та же улица Панфилова на высоте 2000 метров. Относительно локации и доступа, мы внимательно рассмотрели несколько вариантов логистической возможности, которая обеспечит доступность на курорт. Наиболее недорогой вариант доехать до Медео. Стержень ее программы от улицы Байтурсынова восстановить экспресс, который был ранее. Он будет двигаться по выделенной линии. Не обойдется без ограничения движения автотранспорта на Медео", - отметил спикер.

На Кокжайлау планируют привлечь 60% - алматинцев, 20% гостей из регионов, 20% - иностранцы. В настоящее время зону посещают 40 тыс туристов.

Курорт будет соответствовать международным стандартам. Кокжайлау разделят на две зоны: Долину и Кумбель.

"В Долине будет находиться базовая станция: гостиница, ресторан, лыжная школа. Кумбель – это зона природного отдыха. Площадь застройки мы сократили в 10 раз. Организовано искусственное озеро. Есть пространство для детей. Большие активности представлены в теплые сезоны. Территория курорта будет хорошо оснащена пешеходными и велодорожками. Длина горнолыжных трасс 22 км, в целом будут 24 трассы. Порядка 20% - экстремальные трассы, 20% сложные трассы, 60% не сложные трассы", - рассказал Наиль Нуров.

Не менее комфортные условия создадут для пожилых посетителей курорта.

"Мы бы хотели сохранить тишину и покой на территории. Можно даже ввести звуковые ограничения. Установить максимальные нормы на природе и в помещении. Но мы можем рассматривать Кокжайлау местом для каких-то молодежных мероприятий, чтобы он был модным", - пояснил спикер.

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