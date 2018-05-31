В ЮКО в районах компактного проживания этносов откроют Дома дружбы

Работа сессии будет посвящена реализации пяти социальных инициатив президента в регионе.

Сегодня в Шымкенте прошла XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана на тему «Пять социальных инициатив – залог мирного процветания и общественного согласия». В работе сессии приняли участие более 1000 человек, в том числе аким Южно-Казахстанской области – председатель областной Ассамблеи народа Казахстана Ж.Туймебаев, председатели и члены этнокультурных объединений, акимы районов и городов, депутаты областного маслихата, молодежь области, а также представители интеллигенции и СМИ передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На сессии аким области подробно остановился о ходе реализации в области ряда задач, поставленных Главой государства Н. Назарбаевым на прошедшей XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана на тему «Пять социальных инициатив - платформа социального единства общества».

«Сегодняшняя Ассамблея - это сила, которая объединила миллионы казахстанцев к достижению общей цели.

Работа сессии будет посвящена реализации пяти социальных инициатив президента в регионе. Эти серьезные инициативы направлены на создание социального государства, возлагают на каждого из нас социальную ответственность и способны укрепить наше единство. Народ Казахстана является свидетелем независимости Казахстана. В этом году мы отмечаем 20-летие столицы, и это одно из главных достижений годы независимости. В течение этого периода наша область достигла больших успехов и процветания. За это время увеличилась численность жителей нашего региона. Более того, количество жителей Шымкента превысило отметку в один миллион человек» - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, о реализации проекта «Қазақтану», озвученного на ХХVІ сессии АНК и о принятии специальной программы по изучению казахского языка выступила сотрудник ШФ АО «Цеснабанк» Юлия Дробязко.

«Я Юлия Дробязко, внешне я русская, но в душе казашка. Являюсь матерью двоих детей. В 2005 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с молодежью области. На этой встрече я имела честь побеседовать с Главой государства. Перед собравшимися я пообещала Президенту выйти замуж за казахского парня и увеличить численность казахов. Для меня было большой ответственностью выступить и дать обещание Президенту, и еще большой честью сдержать свое слово. Я сдержала свое обещание, вышла замуж за казаха и родила детей, став образцовой казахской келинкой. В нашей семье мы отмечаем, как и казахские, так и русские праздники, говорим на казахском и русском зыках. Уважаемый Жансеит Кансеитович! Выступая от имени южного региона на двадцать шестой сессии ассамблеи Наталья Романова озвучила ряд вопросов, в том числе подняла перед Главой Государства проблему казаховедения. Я полностью согласна с этим предложением и поддерживаю его, и считаю, что будет правильным принять специальную программу по казаховедению», - сказала Ю.Дробязко.

Вместе с тем, в ходе сессии за активное участие в общественной и политической жизни региона, за значительный вклад в реализацию государственной политики и укрепления национального единства, благодарственными письмами акима области были награждены председатель областного корейского этнокультурного объединения Роза Пак и председатель областного грузинского этнокультурного объединения Заал Бочорашвили.

Говоря о реализации пяти социальных инициатив Президента, глава региона дал ряд конкретных поручений руководителям управлений и акимам районов и городов. Также, в районах компактного проживания этносов - Сайрамском, Мактааральском, Сарыагашском, Толебийском районах и городе Туркестан, в рамках социальной ответственности бизнеса аким области поручил открыть Дома дружбы.

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