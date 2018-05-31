Автодорога будущего строится близ Алматы

Как отметил Первый заместитель Премьер-Министра РК, строительство БАКАД является новым этапом в инфраструктурном развитии не только региона, но и Казахстана в целом.

31 мая 2018 года в г.Алматы Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в торжественном запуске начала строительства автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» (БАКАД), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В мероприятии также приняли участие аким Алматинской области А.Баталов, министр по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбек, заместитель акима Алматы М.Дарибаев.

Первый Вице-Премьер РК А.Мамин отметил важность запуска проекта по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), реализуемого по поручению Главы государства Н.А.Назарбаева.

«БАКАД является самым крупным инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства, в котором принимают участие ведущие мировые компании»,- сказал А.Мамин и подчеркнул, что «проект отражает качественно новый уровень развития экономики, взаимодействия государства и частного сектора».

Динамичное развитие г. Алматы, интенсивный рост населения мегаполиса формируют спрос на расширение транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест.

«Строительство БАКАД является новым этапом в инфраструктурном развитии не только региона, но и Казахстана в целом»,- сказал в этой связи Первый заместитель Премьер-Министра РК и поставил задачу завершить проект в 2021 году.

Аким Алматинской области А.Баталов сообщил, что в регионе создаются все необходимые условия для успешной реализации инфраструктурного проекта. Планируется создать порядка двух тысяч рабочих мест, практически 90% местного населения будет задействовано в строительстве автодороги.

А.Баталов заверил, что со стороны местной исполнительной власти и в дальнейшем будет оказываться всемерная поддержка строительству БАКАД.

Как сказал министр по инвестициям и развитию Ж.Касымбек, в феврале 2018 года заключен Договор концессии на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога» с консорциумом «Алсим Аларко – Макйол – СК – Корея Экспрессвэй».

Объездная автомобильная дорога вокруг Алматы протяженностью 66 км и 6-ти полосным движением будет соответствовать параметрам I-ой технической категории. Наряду со строительством автодороги предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

Реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду.

Во время пребывания в регионе А.Мамин провел совещание по вопросам реализации проекта «Строительство 4-х городов - спутников в Алматинской области (G4 City)».

В настоящее время в городе-спутнике Gate City построены объекты водо-, электро-, газоснабжения, транспортной коммуникации. В индустриальной зоне «Береке» планируется реализовать 12 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 100 млрд. тенге и создать более 1500 рабочих мест. По Плану мероприятий по развитию первой очереди жилой застройки города-спутника Gate City, срок начала строительства жилья - 2019 год.

«Сейчас готова инфраструктура города, осваивается индустриальная, жилая и логистическая зона. Созданы все необходимые условия для реализации проекта»,- сказал А.Мамин и отметил необходимость дальнейшей активной работы по привлечению прямых инвестиций.

На совещании также обсуждены вопросы развития туризма в Алматинской области. В республиканскую карту туристификсации включено 14 приоритетных проектов, из которых 7 проектов планируется реализовать в регионе.

«Глава государства придает важное значение развитию туризма в Казахстане»,- сказал Первый Вице-Премьер и дал ряд конкретных поручений по развитию горно-лыжного кластера в Алматинской области.

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