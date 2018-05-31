Жакип Асанов рассказал о манипуляции в судебной статистике, резко улучшающей показатели

Говорим, что в 95% случаев люди не жалуются в вышестоящие суды, реально жалуются намного больше - главный судья.

Хвалимся, что число тех, кто не согласился с решением суда и обратился в вышестоящие инстанции – всего 5%, а число измененных, отмененных решений не достигает и 1%. Говорим, что в 95% случаев люди не жалуются в вышестоящие суды. Но если вглядеться в эти цифры и разложить всю статистику по полочкам, всплывает совершенно другая картина. Добавляя бесспорные дела к спорным, мы резко улучшаем показатели. Это, по сути, манипуляция цифрами, поскольку вводит всех в заблуждение. Реально жалуются намного больше, заявил на международной онлайн конференции «Судебная риторика: вопросы обучения и практики» председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, сообщает Zakon.kz.



- Хвалимся, что число тех, кто не согласился с решением суда и обратился в вышестоящие инстанции – всего 5%, а число измененных, отмененных решений не достигает и 1%, - говорит Жакип Асанов. - Вроде бы обоснованные, убедительные цифры. Говорим, что в 95% случаев люди не жалуются в вышестоящие суды. Но если вглядеться в эти цифры и разложить всю статистику по полочкам, всплывает совершенно другая картина.

Говоря об этом, главный судья отметил, «по гражданским и уголовным делам есть спорные, есть бесспорные дела. По уголовному делу все согласны и судья прекращает дело. Никто не возражает. Все довольны. Это бесспорное дело. Точно так же и по гражданским делам. Спорные, бесспорные дела. По бесспорным многие дела завершаются миром. Но помимо этого есть приказное производство, упрощенное производство. По ним тоже все ясно. Мы должны это признать и отделять спорные и бесспорные дела.

Добавляя бесспорные дела к спорным, мы резко улучшаем показатели. Это, по сути, манипуляция цифрами, поскольку вводит всех в заблуждение.

По словам Асанова, если из уголовных и гражданских дел убрать все бесспорные дела, то перед нами предстанет абсолютно другая, но реальная картина. «По уголовным делам в прошлом году в апелляцию обжаловано около 30%. Это каждый третий приговор. Отменено, изменено около 5% приговоров», - привел он статистику. Такая же нехорошая статистика по гражданским делам, обжаловано 19% решений.

То есть по уголовным и гражданским делам в апелляцию обжалуются не 5%, как я говорил, а более 20%. По каждому пятому гражданскому делу. А по приговорам – по каждому третьему.

Много это или мало, задался вопросом главный судья. «Если смотреть на развитые страны, в число которых мы стремимся, то это однозначно много. В Германии – 1%, Италии – 6%, Англии – 7%, Эстонии – 9%. У нас же – более 20-ти. Точнее, 20,4%. Это реальная статистика. Это именно та статистика, о которой мы всегда должны говорить, а не прикрывать не более 5%-ми, 95% случаев все согласны и никто не обжалуют. Нам надо иметь в виду приказное производство по гражданским делам. Это долги по квартирам, по ЖКХ. Там какие могут быть споры. Это очевидные вещи. Мы это должны признать и говорить об этом. Только тогда у нас появится возможность изменить наше положение».

- Что такое 20%? Речь идет о спорных делах, где набирается более 300 тысяч, - резюмировал председатель Верховного суда. - Из них 70-80 тысяч жалоб только по гражданским и уголовным делам идут наверх в вышестоящие инстанции.

Поэтому у нас очень много несогласных с приговорами, решениями первой инстанции. По гражданским делам каждый пятый, по уголовным каждый третий жалуется в вышестоящие суды.

Торгын Нурсеитова

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