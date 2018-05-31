Страшный ураган пронесся по Центральной части России

В результате разгула стихии погибла женщина, пострадали 52 человека.

В Центральном и Приволжском федеральных округах от сильного ветра пострадали более 50 человек, один погиб, сообщают РИА Новости.

Погибшая — 35-летняя женщина — получила тяжелые травмы, когда в селе Муслюмово ветром сорвало крышу магазина. Через некоторое время она скончалась в больнице.

По последним данным, пострадали 52 человека, в том числе шестеро детей. Госпитализация потребовалась 23 пострадавшим.

Накануне шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду нарушил энергоснабжение порядка двух тысяч населенных пунктов, где живут около 285 тысяч человек, повредил кровли 122 домов и 33 социально значимых объектов.

Поломаны более 500 деревьев и пять широкоформатных конструкций, пострадали 82 машины. Около 60 населенных пунктов остаются без электричества.

По данным спасателей, от стихии пострадали Москва, Владимирская, Рязанская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Пензенская области, а также Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Чувашия и Пермский край.

К ликвидации последствий привлекли более 3,5 тысячи человек и 1,1 тысячи единиц техники.

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