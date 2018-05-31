В Актобе проходит конференция посвященная Дню памяти жертв политических репрессий

Добавим, в ходе конференции состоялась презентация третьего тома документального сборника «Из истории депортаций. Казахстан.

В Актобе проходит международная научно-практическая конференция «Рухани жаңғыру жолындағы тарих тағылымы». Конференция организована в рамках традиционного международного проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего», посвященного Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Её началу предшествовало открытие историко-документальной выставки «Депортациялар тарихынан. Қазақстан. 1939–1945 жж.», где представлены материалы из архива Президента РК и Актюбинского областного архива передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В пленарном заседании конференции приняли участие Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова, аким области Бердыбек Сапарбаев, представители АНК, депутаты Мажилиса Парламента РК, известные ученые, историки, зарубежные эксперты и др.

В приветственном слове Гульшара Абдыкалыкова отметила, что актюбинская земля в полной мере испытала трагедию, постигшую весь Казахстан в первой половине прошлого столетия. По официальном данным только в Актюбинской области было расстреляно 2 тысячи репрессированных. Жертвами массового голода в стране стали около 2 миллионов человек.

- Кроме того, 30-40 годы характеризируются резким ростом миграционных потоков. Всего в Казахстан переселено 5,6 миллионов человек. Несмотря на все трудности, благодаря доброжелательности и гостеприимству казахов они обрели в Казахстане вторую родину. Сегодня их потомки – наши сограждане. Вместе мы строим демократическое, правовое государство. В знак благодарности земле и народу, поддержавшим их в тяжелые годы, представители этносов воздвигают монументы Благодарности. Такие памятники уже воздвигнуты в шести регионах - в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях. Эти мемориалы являются яркими символами взаимного уважения, доверия, дружбы и единения всех казахстанцев, - отметила Г. Абдыкаликова.

В свою очередь аким области Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что ныне живущие и будущие поколения казахстанцев должны знать и помнить свою историю для того, чтобы не допустить повторения ее трагичных событий.

С момента обретения Независимости в Казахстане ведется большая работа по сохранению исторической памяти. Приняты Указ Президента о мерах по оказанию помощи реабилитированным гражданам, а также закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Органами прокуратуры реабилитировано более 340 тысяч граждан, изданы 14 «Книг скорби». Принята программа по системному поиску и изучению документов из истории Казахстана, хранящихся в крупнейших мировых архивах.

- Мало таких народов, которые также, как и наш, за столь короткий промежуток времени выдержал столько страданий. Всего за 10 лет мы потеряли половину представителей своей нации. Помнить историю мы должны для того, чтобы не допустить повторения записанных в ней трагических событий. Для этого в нашей стране делается многое. Создана Ассамблея народа Казахстана, которая хранит традиции мира взаимопонимания и дружбы, заложенные нашими предками. Сегодня благодаря мудрой политике Главы государства мы сумели объединится в единый, сплочённый народ. Это наше главное преимущество. В этом наша сила. Поэтому, мы как единый народ всегда должны помнить о тех, кто стал жертвой тоталитарного режима и голода, - подчеркнул аким области.

Он также выразил благодарность организаторам за проведение конференции в Актобе, и пожелал участникам плодотворной работы.

Добавим, в ходе конференции состоялась презентация третьего тома документального сборника «Из истории депортаций. Казахстан. 1939–1945 гг». Кроме того, зарубежные эксперты представили доклад по проблемам изучения и сохранности памятных мест репрессий в Казахстане.

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