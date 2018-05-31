В Алматинской области у должников по налогам продолжают изымать автотранспорт

Должников выявляют с помощью рейдов.

В Алматинской области управление государственных доходов совместно с сотрудниками административной полиции и частными судебными исполнителями продолжает работу взыскания налоговой задолженности по налогу на транспорт за период с 2012 – 2016гг., сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ДГД.

Как отмечается, должников выявляют с помощью рейдов. Автомобили должников задерживают и изымают, после чего определяют на штрафные стоянки.

Так, автотранспорт марки MERCEDES-BENZ 500 S с задолженностью 0,9 млн тенге жителя Илийского района был опечатан и водворен на штрафную стоянку за долг, накопившийся с 2014 года.

«Кроме этого, накопившийся долг с 2012года по автотранспорту марки ВАЗ 21074 в сумме 44,8 тыс. тенге был погашен физическим лицом г.Текели только после проведения описи имущества – телевизора, - говорится в сообщении. - Частично жителем Илийского района погашается задолженность по транспорту TOYOTA LEXUS накопившаяся с 2013 года в сумме 1,1 млн тенге, только после описи и выдворения на штрафную стоянку его же автотранспорта марки NISSAN ALMERA KLACCIK».

По информации ДГЖ, проведение подобных рейдов является одним из инструментов в обеспечении сбора налоговой задолженности.

Дабы избежать принудительных мер воздействия Департамент государственных доходов по Алматинской области призывает всех автовладельцев, у которых имеется задолженность на налогу на транспорт, оплатить его.

Наличие задолженности по налогам можно проверить на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе «Электронный сервис/Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности».

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