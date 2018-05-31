За два года инвесторы отсудили у Казахстана 12,5 млрд тенге

Только 20% дел суд разрешил в пользу инвесторов. Они чаще обращаются в суд Астаны, нежели в Верховный суд, чтобы получить возможность обжаловать решение.

В 2016-2017 годах инвесторы отсудили у государства 12,5 млрд тенге, сообщила судья специализированной судебной коллегии Верховного суда РК Жанна Ермагамбетова.

«Всего по существу рассмотрено 88 дел, то есть 48,5% от общего количества поступивших исков. Из них 17 или 19,3% разрешены в пользу инвесторов. В суммарном выражении это более 12,5 миллиардов тенге в пользу инвесторов, то есть наблюдается поступательная тенденция и крен судов в сторону защиты прав и интересов инвесторов», - сказала Жанна Ермагамбетова на заседании международного совета при Верховном суде на тему: «Рассмотрение инвестиционных споров в РК. Опыт и перспективы».

В 2016 году поступило 69 исков, в 2017 году - 116, что на 61% больше, чем в предыдущем году. 74% исков инициировали сами инвесторы.

«Основная часть инвесторов предпочитает обращаться с исками в суд Астаны, не раскрывая при этом свой статус: крупные или не крупные», - пояснила судья.

Крупные инвесторы подают иски в суд Астаны. Это свидетельствует о желании сохранить возможность подачи апелляции, тогда как при рассмотрении дела в Верховном суде решение вступает в силу со дня оглашения и подлежит только кассационному обжалованию.

«По сути инвесторы проходят только одну инстанцию, поскольку кассация заканчивается в большинстве своём на стадии предварительного рассмотрения», - добавила Ермагамбетова.

Ежегодно снижается количество поданных исков от инвесторов в Верховный суд. Если в 2016 году поступило 26 исков и рассмотрели два дела, то в 2017 году поступило всего семь исков, по существу рассмотрели два дела.

«За пять месяцев 2018 года в Верховный суд не поступило ни одного иска, два рассмотренных дела - это остаток прошлого года», - констатировала судья.

Специализированная судебная коллегия начала работу в 2016 году. Она рассматривает споры как иностранных, так и казахстанских инвесторов.

Бауржан Муканов