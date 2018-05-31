Лагерь для особенных детей презентовали Госсекретарю РК в Актюбинской области

«Күншуақ» создан в рамках регионального проекта «Бақытты бала» на базе летнего лагеря «Ақбөбек», расположенного в 3 километрах от села Бестамак Алгинского района.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, находящаяся с рабочей поездкой в Актюбинской области, посетила единственный в Казахстане и странах СНГ инклюзивный круглогодичный оздоровительный лагерь «Күншуақ» передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.





Лагерь примет первых отдыхающих в июне текущего года. Сегодня здесь прошла благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями, в ходе которой от имени Государственного секретаря детям были вручены памятные подарки и передана бытовая техника для лагеря.





Глава региона Бердыбек Сапарбаев проинформировал Госсекретаря о реализации проекта «Бакытты бала», направленного на создание всех условий для полноценного развития детей.







- У нас многие годы дети с особыми потребностями не могли быть интегрированы в общество. Они находились в семье, которая оставалась наедине со своими проблемами. В последние годы ситуация стала меняться. По поручению Главы государства приняты определенные законы, разрабатываются стандарты. Есть специализированные дома, учреждения, где дети днем могут побыть, отдохнуть, реабилитироваться. Но вот такой лагерь для детей открывается впервые, - поделилась впечатлениями после осмотра объекта Г. Абдыкаликова.

«Күншуақ» создан в рамках регионального проекта «Бақытты бала» на базе летнего лагеря «Ақбөбек», расположенного в 3 километрах от села Бестамак Алгинского района. Построенный в 1964 году «Ақбөбек» был предназначен для воспитанников Алгинского детского дома. Однако, из-за значительного уменьшения их количества за последние три года, в прошлый летний сезон лагерь пустовал.

На территории зоны отдыха есть 8 жилых корпусов, столовая, клуб, баня, спортивные площадки и другие здания. Все объекты реконструированы. Созданы все необходимые условия для охвата коррекционной поддержкой, летним отдыхом и оздоровлением детей с особыми образовательными потребностями.

Планируется, что этим летом в лагере «Күншуақ» побывают почти 650 детей.





Также здесь Государственному секретарю был презентован круглогодичный лагерь «Асем», который будет включать в себя учебный корпус. Благодаря этому дети смогут отдыхать, не отрываясь от учебного процесса. Зона отдыха детского лагеря «Асем» расположена в городе Актобе на площади в 13 гектаров. В перспективе лагерь должен стать международным.

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