Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан подал заявку на проведение первой этноолимпиады

Казахстан в числе четырех стран, претендующих на проведение этого масштабного мероприятия в 2021 году.

Фото : inform.kz31 мая 2018, 18:00

В Национальном музее РК состоялось подписание трехстороннего меморандума о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта РК, Ассоциацией национальных видов спорта РК и Комитетом ЮНЕСКО по традиционным видам спорта и игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со стороны Минкультуры и спорта документ подписал министр Арыстанбек Мухамедиулы, от Ассоциации национальных видов спорта РК Кайрат Сатыбалды, от Комитета ЮНЕСКО - его председатель Халил Ахмед Хан. Меморандум включает также вопрос о проведении в Казахстане первых мировых этноспортивных игр. Как сообщалось ранее, Казахстан в числе четырех стран, претендующих на проведение этого масштабного мероприятия. Сегодня пресс-секретарь Минкультуры Айдар Кырыкбай сообщил журналистам, что подана официальная заявка в ЮНЕСКО.

«Сегодня мы подписали договор о намерениях между нашим Комитетом, Ассоциацией национальных видов спорта Казахстана и представителями Республики Казахстан. Казахстан выразил свое намерение участвовать в предстоящих Олимпийских играх, и мы за это благодарны. Наше сотрудничество с Казахстаном ведется на мировом уровне», - сказал Халил Ахмед Хан.

В свою очередь, Кайрат Сатыбалдыулы отметил, что если ЮНЕСКО поддержит заявку Казахстана, то на 30-летие Независимости в 2021 году в Астане казахстанские спортсмены смогут показать всему миру свое искусство в национальных видах спорта.

Прибытие руководства Комитета ЮНЕСКО связано с проведением в Астане II чемпионата Азии по тенге iлу и III чемпионата Азии по аударыспак. Чемпионаты пройдут 1-2 июня на ипподроме «Казанат».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты