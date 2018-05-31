Пожарные Астаны с помощью автолестницы сняли с дерева енота

Звонок поступил от очевидцев, которые просили помочь животному.

31 мая, в первой половине дня около 10 часов на пульт столичного подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в районе Сарыарка, по пр. Республики, рядом с домом №1, на дереве (на уровне 6-го этажа) находится животное напоминающее кошку, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Звонок поступил от очевидцев, которые просили помочь животному и спустить его вниз, т.к. самостоятельно зверек спуститься не может.

На место вызова были направлены подразделения Центрального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и столичная Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

По прибытии подразделений к месту вызова было установлено, что на дереве находится енот.

Чтобы снять животное с дерева потребовалась установка пожарной автолестницы, используя которую спасатели поднявшись на соответствующую высоту сняли енота и передали службе ГКП «АстанаВетсервис».

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