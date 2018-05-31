В Уральске после одиночного пикета задержан бывший полицейский

Прежде чем задержать, начальник городского отдела внутренней политики Ербол Кушеков просил его прекратить акцию.

В городе Уральске в День памяти жертв политических репрессий бывший полицейский выразил протест против решения о его увольнении. На аллее памяти жертв политических репрессий Альбек Ергазиев, бывший сотрудник линейного отдела Уральска, развернул плакат с надписью: «Законность — это признак власти, а не справедливости», сообщает Радио Азаттык.

На просьбы начальника городского отдела внутренней политики Ербола Кушекова прекратить акцию Ергазиев ответил отказом. Несколько минут спустя Ергазиева задержали сотрудники полиции в гражданской одежде и увезли в неизвестном направлении.

До своего задержания Ергазиев сказал Азаттыку, что был уволен в начале 2017 года за якобы «появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения». Альбек Ергазиев говорит, что с подобным основанием для увольнения не согласен, и утверждает, что это месть начальства за отказ уволиться по собственному желанию.

Ранее, директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев дал объяснение увольнению Ергазиева:

- 25 января прошлого года при проверке руководством ЛОВД на станции Уральск несения службы суточного наряда установлено, что инспектор-дежурный дежурной части ЛОВД капитан полиции Ергазиев А.Т. находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинским освидетельствованием факт алкогольного опьянения легкой степени был установлен. Приказом ДВДТ за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган и грубое нарушение служебной дисциплины, а также нарушение требований Этического кодекса государственных служащих Ергазиев А.Т. уволен из органов внутренних дел Республики Казахстан по подпунктам 12 и 13 пункта 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «О правоохранительной службе».

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