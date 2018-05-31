С начала года в ВКО зарегистрировано 4 случая инфекционного менингита

Из них три в Семее, один в Зыряновском районе, все заболевшие - дети.

За последние 5 лет роста заболеваемости инфекционным менингитом в Восточно-Казахстанской области не отмечалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента общественного здравоохранения ВКО Газез Сулейменов рассказал о ситуации в регионе по указанному заболеванию.

«В 2016 году было зарегистрировано 6 случаев заболевания, в 2017 году 7 случаев. Большинство заразившихся - это дети до 14 лет. В Семее зарегистрированы четыре случая, в Усть-Каменогорске два случая, и один случай в Зыряновском районе. Среди заболевших доля детей в возрасте 2-6 лет составляет 85,7 процента», - сказал Г.Сулейменов.

По его словам, из семи прошлогодних случаев три были с летальным исходом. В этом году за пять месяцев зарегистрировано четыре случая. Из них три в Семее, один в Зыряновском районе, все заболевшие - дети.

Всем заболевшим поставлен диагноз «менингококцемия», они прошли лечение. Контактировавшие с заболевшими детьми 89 человек прошли лабораторное обследование, установлено, что они здоровы.

Как сообщил Г.Сулейменов, в настоящее время по всей области ведется ежедневный мониторинг заболеваемости. Для выявления переносчиков возбудителя инфекции проверено 193 человека, результаты отрицательные. В местах скопления людей - торговых заведениях, спортивных секциях, кинотеатрах и развлекательных заведениях, мечетях распространяются памятки по профилактике менингита.

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