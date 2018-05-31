Депутат британского Парламента восхитился политикой Назарбаева

Нигматулин принял делегацию Парламента Великобритании.

Сегодня Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречу с делегацией Парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с председателем Всепартийной группы по сотрудничеству с Казахстаном Бобом Стюартом, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, в том числе и их межпарламентской составляющей.

Отметив, что Соединенное Королевство – один из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, Председатель Мажилиса подчеркнул, что официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Великобританию в 2015 году придал мощный импульс всестороннему развитию стратегического сотрудничества.

В свою очередь Боб Стюарт выразил восхищение политикой Президента Казахстана, высоко оценил темпы развития Астаны и нашей страны в целом, подчеркнув при этом эволюционный характер пути, по которому идет Казахстан. Британский парламентарий также акцентировал внимание на важности реализуемых реформ.

Председатель Мажилиса подчеркнул эффективность совместной работы с Лондонским Сити по созданию Международного финансового центра «Астана». Н.Нигматулин также выразил надежду на активное участие британских финансовых институтов в дальнейшем развитии финансового центра.

Спикер Мажилиса проинформировал британских коллег о законодательной работе по поддержке инициатив Президента Казахстана.

Н.Нигматулин и Б.Стюарт высказались за активизацию межпарламентского сотрудничества.

Председатель Мажилиса отметил заинтересованность казахстанских депутатов в опыте британских парламентариев в вопросах законодательного обеспечения инновационно-технологического развития: цифровой экономики, предоставления цифровых услуг, функционирования инновационных центров.

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