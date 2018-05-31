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Шымкентские полицейские по горячим следам задержали грабителей

Проводится досудебное расследование.

Фото : ГТРК "Бурятия"31 мая 2018, 18:50

22 мая 2018 года в Абайский ОП УВД г. Шымкент с заявлением обратился местный житель о том, что в одном из городских парков на него напали неизвестные лица, которые избили и забрали у него сотовый телефон стоимостью 40 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье «грабеж», сообщает zakon.kz со ссылкой на управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Абайского отдела полиции задержали трех подозреваемых жителей г. Шымкент, которые признались в содеянном.

Как выяснили полицейские, задержанные оказались причастны к еще одному преступлению. Так, спустя сутки на одной из улиц города молодые люди обманным путем похитили у местной жительницы сотовый телефон стоимостью более 70 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «грабеж» и «мошенничество». Полицейскими устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь стражи порядка напоминают жителя г. Шымкент о необходимости соблюдения мер безопасности для сохранности своего имущества при посещении общественных мест или улиц. Сотовые телефоны, деньги и документы следует хранить во внутренних карманах одежды или в закрытых сумках, не привлекая излишнего внимания.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру «102».


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