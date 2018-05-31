На форум мэров городов в Астану приедет робот София

По словам создателей, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц.

Известного человекоподобного робота Софию пригласили в Астану на форум мэров городов стран Шелкового пути, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве уважаемых экспертов, спикеров на сегодняшний день дали согласие на участие в форуме председатель совета директоров J.P. Morgan Chase Int. Джейкоб Френкель, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, Дэвид Чен и Бен Герцель. Вы знаете, что на сегодня самый совершенный искусственный гиноид в мире София был разработан именно этими специалистами и мы ожидаем их приезд. Я думаю, что это будет один из интереснейших мероприятий форума с участием гиноида Софи», - рассказал первый заместитель руководителя Международного секретариата G-Global Мурат Каримсаков на брифинге для послов, аккредитованных в Казахстане.

Помимо них, планируется участие в форуме гендиректора Global Bank of Memories Марка Гинзбурга, соучредителя компании «Лаборатория Касперского» Натальи Касперской, бывшего федерального канцлера Альфреда Гузенбауэра, экс-президента Польши Александра Квасьневского, известного российского общественного деятеля Ирины Хакамады, лауреата Нобелевской премии Рае Квона Чунг. Отметим, что форум мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road» пройдет 2-3 июля в Астане.

«Программа форума очень насыщена. Включает более 20 мероприятий. Одним из важных мероприятий этого форума является пленарное заседание с участием руководства нашей страны, уважаемых зарубежных представителей бизнеса, политических организаций, международных институтов, экспертного сообщества», - рассказал Мурат Каримсаков.

По его словам, в рамках форума также пройдут спортивные и культурные мероприятия.

«В рамках форума будет матч по футболу «Кубок Шелкового пути». Выступят две команды - сборная мэров городов стран Шелкового пути и сборная команда звезд, наших ветеранов футбола, лидерами которых выступит Международная академия исламского бизнеса и акимат Астаны.

Также на полях форума будут организованы показ мод, кулинарного искусства, фото, встречи с известными спортсменами, деятелями культуры», - проинформировал он.

В настоящее время участие в форуме подтвердили мэры 15 крупных городов.

«Буквально несколько часов назад подтвердил свое присутствие на форуме президент Татарстана, крупные международные организации в лице ООН, ВТО, Всемирного экономического форума. Мы обращаемся к послам с большой просьбой, чтобы вы посодействовали с доведением этой информации до мэров ваших городов, представителей бизнеса, чтобы они приехали в нашу столицу и поучаствовали в таком важном мероприятии. Мы приглашаем к участию, чтобы создать единую платформу сотрудничества по самым важным ключевым вопросам развития экономики, культуры, цифровизации», - сообщил Мурат Каримсаков.

По итогам планируется форума создание Клуба мэров городов стран Шелкового пути, ассоциации по бизнесу, науки, образования, литературы, туризма, спорта, НПО.

Напомним, София - человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Смоделирована она по актрисе Одри Хепберн. По словам создателей, София обладает искусственным интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации и технологией распознавания лиц. София может имитировать человеческие жесты и выражения лица, а также может отвечать на определенные вопросы и проводить простые беседы по заранее определенным темам. Всего София может имитировать 60 эмоций. Осенью прошлого года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

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